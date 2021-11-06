Из табачной лавки на Новаторов вынесли сигареты более чем на миллион рублей

Полиция разбирается в обстоятельствах исчезновения товара из табачной лавки на бульваре Новаторов в Петербурге. В ночь на пятницу в помещении отжали дверь и вынесли блоки с сигаретами.



Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, о преступлении предприниматель сообщил накануне. Он заявил, что кто-то проник в его магазин на бульваре Новаторов, 75/2, вскрыл дверь и унёс сигареты в упаковках. Ущерб бизнесмен оценил более чем в миллион рублей. Точная цифра будет известна после ревизии.



Проводится проверка.

