FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +5
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Из табачной лавки на Новаторов вынесли сигареты более чем на миллион рублей

3
Печать

Полиция разбирается в обстоятельствах исчезновения товара из табачной лавки на бульваре Новаторов в Петербурге. В ночь на пятницу в помещении отжали дверь и вынесли блоки с сигаретами.

Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, о преступлении предприниматель сообщил накануне. Он заявил, что кто-то проник в его магазин на бульваре Новаторов, 75/2, вскрыл дверь и унёс сигареты в упаковках. Ущерб бизнесмен оценил более чем в миллион рублей. Точная цифра будет известна после ревизии.

Проводится проверка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

ДуремарСПб.
Блок мальборо 2000 рублей,в коробке 50 блоков.Дальше сам
ppky0323
Это ж скольки квадратных метров лавчонка табачная была?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний