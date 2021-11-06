Новый антирекорд. В России число заболевших COVID-19 за сутки перевалило за 41 тысячу

Выздоровели за минувший день 29 201 пациент. Скончались 1 188 больных COVID-19. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 8 755 930. Количество летальных исходов в России, по последним данным, составляет 245 635.

В Петербурге впервые за несколько дней наблюдается снижение заболеваемости. За последние сутки выявлено 3 138 инфицированных. 3 ноября говорилось о 3 269 случаях, 4 ноября — о 3 271, 5-го — о 3 363.

Выздоровели в Северной столице за прошедшие сутки 3 300 человек, умерли 86. Всего с начала пандемии в городе скончались 24 384 больных COVID-19.