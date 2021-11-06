FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +5
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Новый антирекорд. В России число заболевших COVID-19 за сутки перевалило за 41 тысячу

За последние сутки в России коронавирусом заболели 41 335 человек. Это новый антирекорд, сообщает 6 ноября оперштаб.

24
Печать

Выздоровели за минувший день 29 201 пациент. Скончались 1 188 больных COVID-19. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 8 755 930. Количество летальных исходов в России, по последним данным, составляет 245 635.

В Петербурге впервые за несколько дней наблюдается снижение заболеваемости. За последние сутки выявлено 3 138 инфицированных. 3 ноября говорилось о 3 269 случаях, 4 ноября — о 3 271, 5-го — о 3 363.

Выздоровели в Северной столице за прошедшие сутки 3 300 человек, умерли 86. Всего с начала пандемии в городе скончались 24 384 больных COVID-19.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (24)

Ice girl
Корреляция между привитыми и заболевшими наводит на грустные мысли.
Эд Хэммет
Похоже, мы назло врагам сумеем всем рекордам наши гордые дать имена. Похоронная индустрия едва справляется с наплывом желающих получить ритуальные услуги. В этой отрасли, вероятно, и есть основной прирост ВВП РФ.
VKuser199962806
Стесняюсь спросить. А этот рекорд из-за локдауна , или из-за рекорд поуколам жижей?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний