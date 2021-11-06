Геройство обернулось гибелью. На Седова мужчина помогал приятелю попасть в закрытую квартиру и упал с крыши

В Петербурге 35-летний мужчина разбился в результате падения с крыши дома 91/1 по улице Седова. Оперативники выяснили, что причиной гибели стала попытка помочь приятелю.
Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, накануне в пятом часу дня в полицию позвонила женщина и сообщила о трупе у дома на Седова. Приехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что погибший сорвался с крыши 14-этажки, пытаясь помочь другу, который потерял ключи от своей квартиры. Мужчина хотел попасть на балкон, но оступился и упал.
Для дальнейшего разбирательства в отдел были доставлены трое, в том числе 35-летний владелец квартиры. На всех оформили протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.