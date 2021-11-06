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Геройство обернулось гибелью. На Седова мужчина помогал приятелю попасть в закрытую квартиру и упал с крыши

Петербуржец упал с крыши на улице Седова

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В Петербурге 35-летний мужчина разбился в результате падения с крыши дома 91/1 по улице Седова. Оперативники выяснили, что причиной гибели стала попытка помочь приятелю.

Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, накануне в пятом часу дня в полицию позвонила женщина и сообщила о трупе у дома на Седова. Приехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что погибший сорвался с крыши 14-этажки, пытаясь помочь другу, который потерял ключи от своей квартиры. Мужчина хотел попасть на балкон, но оступился и упал.

Для дальнейшего разбирательства в отдел были доставлены трое, в том числе 35-летний владелец квартиры. На всех оформили протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (7)

Шихаэль Мумахер
"Для дальнейшего разбирательства в отдел были доставлены трое, в том числе 35-летний владелец квартиры. На всех оформили протоколы о мелком хулиганстве."
Тэк-с... считаем. Трое. "Позвонившая женщина", труп героя, и владелец хаты. Правильно сосчитал?
Karl_Ivanovich
А "друг" знал что ему помогают попасть в квартиру или у него квартира в другом доме?
alexadmin
Самым смешным фактом мог бы оказать тот, что квартира - чужая.
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