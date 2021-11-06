Участник ДТП на перекрестке Наставников и Энтузиастов не торопился в полицию. Его пришлось нести

В Красногвардейском районе Петербурга в ночь на 6 ноября произошло ДТП. Серьезных последствий нет, но один из водителей создал полицейским проблемы.



По данным регионального УГИБДД, авария произошла на перекрестке проспектов Наставников и Энтузиастов. В результате один человек получил травмы средней тяжести.



Как рассказали очевидцы в соцсетях, после ДТП водитель одной из машин вел себя неадекватно и пытался сбежать. На опубликованных видео можно заметить, что прибывшие сотрудники полиции хотели посадить его в свой автомобиль, однако мужчина просто падал на асфальт. Стражам порядка втроем пришлось нести его на руках.

