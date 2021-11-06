«Антиваксерам платит Запад, чтобы порочить нашу вакцину»: московские ковидные каникулы оказались фикцией

Толпы народа во время ковидных каникул вряд ли остановят пандемию Фото: Александр Рыльский / E1.RU Поделиться Поделиться







Многие думают, что бояться вакцинации могут только жители глухих деревень. Мол, прививка — это ужасный бич рода человеческого, да и коронавируса не существует в принципе — всё выдумка властей. На поверку оказалось, что именно в российской глубинке всё не так критично: журналисты Сети городских порталов проехались по сибирским деревням, и там около половины опрошенных всё же оказались вакцинированы. Кто-то решился на это по своей воле, кто-то из-за введения QR-кодов, без которых никуда не попасть. Были и люди, которые настроены решительно против прививки, и их немало, но тем не менее.



А что столица? Город прогрессивный, порядки сугубо либеральные, ну не может же тут быть повального числа «ковидоотрицал», полагали мы перед прогулкой по центру Москвы. Да и карантинные меры должны хоть как-то соблюдаться. Тем более что с понедельника ковидные каникулы заканчиваются. Власти Москвы заявили, что справились за неделю со вспышкой ковида. Хотя цифры показывают, что рост продолжается, за прошедшие сутки заболели 6407 человек, больше, чем накануне, на сто человек. С плюсом идут цифры по стране, больше сорока тысяч заболевших и 1192 умерших. Людей попросили посидеть дома, чтобы остановить цепочку заражений, и что из этого вышло? Москва переполнена. А к понедельнику в город вернутся те, кто после объявления каникул рванули отдыхать за границу, на моря, и тогда увидим реальный итог этих каникул. Впрочем, давайте вместе пройдемся по Белокаменной.



ЦУМ закрыт, и возле него только музыканты Фото: Александр Рыльский / E1.RU Поделиться Поделиться







На Кузнецком мосту и правда пустынно. Центральный универмаг для покупателей честно закрыт, рестораны и кафе тоже, собираться здесь незачем. Стоят несколько музыкантов с гитарами, воют попсу. Перед ними мельтешат девчонки без масок, собирают гитаристам деньги с редких прохожих.



— Не боишься коронавируса? — спрашиваем у такой помощницы.

— Не-а, я привилась, — отвечает Настя. — Да и сейчас людей немного, потому не страшно. Вакцинировалась сама, никто не заставлял. Я просто боюсь за родителей.

Ее, как и всех студентов, отправили учиться дистанционно на время ковидных каникул. Сидеть дома смысла нет, а так хоть подзаработать есть шанс. О дистанционных занятиях, кстати, мнение у студентов разделяется. Кому-то так легче сдавать сессию — можно на экзамене списать без проблем, более ответственным студентам не нравится такой формат, потому что учиться становится невозможно.



Уличный музыкант Юрий Леонов оказался артистом из «Петровы в гриппе» Фото: Александр Рыльский / E1.RU Поделиться Поделиться







Пока общаемся с девчонками, на улице начинается настоящая вакханалия — подключаются еще музыканты, играют свои песни, перебивая друг друга. Народ прибывает и прибывает. Видим — стоит пожилой мужчина в очках, тихо напевает олдскул, что-то вроде «Луч солнца золотого». Все проходят мимо него: музыка недостаточно громкая, да и репертуар для молодежи не подходящий. Идем к нему.

— На каникулах я пою, приношу деньги в семью, — рассказывает Юрий Леонов. — Я привился, всю свою семью заставил привиться, поэтому коронавируса не боюсь. Все антипрививочники — просто темные дураки. Я считаю, что все антиваксеры привиты, но им платит Запад, чтобы порочить нашу вакцину, а остальные просто на это ведутся, — развивает конспирологические идеи наш собеседник.



Юрий Владимирович, кстати, сыграл эпизодическую роль в последней картине Серебренникова «Петровы в гриппе». Он исполнил там новогоднюю песню. Повезло услышать мнение звезды! После разговора Леонов спел нам еще и в конце по микрофону призвал всех вакцинироваться, чтобы и в пожилом возрасте были силы петь и радоваться жизни.

На Неглинной людей совсем мало. Неужели все выполняют гражданский долг и решили не выходить, дабы прогуляться по вечерней Москве? Общаемся со встречными прохожими.

— На этих каникулах я работаю, — объясняет Наталья. — Конечно, заразиться я боюсь, но делать прививку не хочу и имею полное право не делать. Антиваксеры тоже имеют полное право на свое мнение. Кто привился — тоже их право. Вакцинацию я обязательной не считаю. — Я еще не прививался, — делится Дмитрий. — Но все карантинные меры соблюдаю. Мою руки, ношу перчатки, меняю маски обязательно. Не знаю, стоит ли прививаться. Те, кто привился, молодцы. Доверяют нашему здравоохранению великому. Я думаю еще немного подождать и уже окончательно решу.



Дмитрий работает менеджером в строительной компании. Его контора на этих каникулах даже заработала больше, чем до мини-локдауна. Спрос на строительные услуги почему-то вырос. Вот как бывает.



Фото: Александр Рыльский / E1.RU Поделиться Поделиться







Выходим на Красную площадь. Здесь картина интереснее, людей больше в разы. Но скопления народа нет — пространства большие, люди стоят минимум в метре друг от друга, заразиться не так страшно. Идем узнавать, почему им дома не сидится.

— Ну а чего бы и не погулять на каникулах, — отвечает 25-летняя Татьяна. — Работаю бухгалтером в офисе.

— Действительно, — подхватывает ее подруга. — У меня тоже каникулы, я работаю учителем, сидеть дома не хочу. У нас есть вакцины, верим в их силу. Сделали их по собственному желанию. Антиваксеры имеют право на выбор, но они не должны делать нападки на тех, кто решил привиться. Все должны жить в мире и согласии. Ну и без коронавируса.

Сворачиваем на Никольскую — вот тут уже ад. Разрозненная, но уверенная толпа течет вдоль по улице. Встретить кого-то в маске — большая удача. Кучка аниматоров в аляповатых золотых костюмах обнимают каждого проходящего мимо. Прохожие и не против, сами лезут в объятия. Детей им вверяют, чтобы сфотографировать. Какого черта? Эти ребята в дурацких костюмах говорят, что создают атмосферу праздника. Какого — непонятно: дождь, нерабочие дни по поводу пандемии. Страшно, в конце концов!



— Вы же от объятий заболеете, начнете ковид разносить, — говорим одному из этих радушных господ.

— Не-не-не. Как я заболею? — спрашивает Антон. — Все те, у кого коронавирус, должны дома сидеть. Они и сидят, иначе штрафы огромные приходят. На улицу никто заболевший не может выйти! За всеми следят, всё контролируется. Не нужно паниковать.

На нашу фразу о том, что ковид может протекать и в легкой форме и человек, не зная, что болен, разносит вирус, аниматор посмеялся. Паранойю, мол, лишний раз.

— России в любом случае хана! — заявляет аниматор.

Не обнимайтесь и не контактируйте с людьми, которые уверены в том, что всем хана.

На Никольской всякие пекарни и рестораны всё же полуоткрыты: внутри сидеть нельзя, закусочные работают только навынос. У входов организованы жалкие веранды — люди крутятся у них. Подходим туда.

— Людей вон как много. Не боитесь заразиться?

— А чего бояться? — отвечает Ирина. — Коронавирус же только от прикосновений передается! И то если потом грязными руками в рот залезть, я их постоянно мою. Не боюсь ковида и прививку делать не собираюсь, я против вакцин, потому что читала про побочные эффекты. Считаю ввод QR-кодов насилием над свободой граждан.

— А я привился, — отвечает ее спутник. — Всё же это куда лучше, чем ничего.

Еще пара девушек без масок.

— К сожалению, мы сделали прививку, но коронавируса мы и до этого не боялись. — рассказывает Инга под одобрительные кивки подруги. — Мы студентки, нас обязали вакцинироваться. Угрожали недопуском к занятиям. Антиваксеры — молодцы, у них есть голова на плечах, в отличие от тех, кто бездумно идет прививаться. Вакцина же еще толком не исследована, побочные эффекты неизвестны.

В ряде московских вузов непривитых студентов действительно не допускают к очным занятиям. Также не дадут заселиться в общежитие вуза до предъявленной справки о вакцинации или перенесенном заболевании. Хотя, по словам студентов разных московских университетов, всё это проверяется спустя рукава, никакой строгой проверки документов нет.

Итого: школьники, студенты и работяги все равно разгуливают по Москве. Крупные торговые центры закрыли, но кафе и рестораны остаются открытыми в «кастрированном» режиме, и люди все равно кучкуются у входов туда. Была ли эта неделя, направленная на улучшение ситуации с коронавирусом, хоть немного эффективна? Реально ли удастся снизить число заболевших?



Московское метро точно не заметило, что в городе начались каникулы Фото: Александр Рыльский / E1.RU Поделиться Поделиться







— Вряд ли принятые меры могут остановить цепочку заражений, — уверен директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. — Но должны помочь улучшить ситуацию. Мы видим, что в Москве ситуация стала постепенно стабилизироваться. К сожалению, этого нет в регионах, потому что там процент иммунных лиц очень низкий. Плюс эти безумные антивакционные высказывания, которые все еще продолжаются, вызывают у людей страх. Тем временем Россия продолжает бить рекорды по количеству смертей и новых случаев заболеваний. Мы продолжаем сохранять очень высокий прирост.

По мнению врача, эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, России рано снимать ограничения. Иначе нас ждет еще больший рост смертности.

— Людям нужно понимать, что ковид никуда не ушел. Эпидемическая ситуация ухудшается. Мы до сих пор поднимаемся в эту эпидемическую гору. Понимаете? — говорит Соловьев. — Это не волны, это набор высоты идет. И говорить о том, что пора какие-то меры отменять, — преждевременно. Сейчас все завалены жалобами по QR-кодам, что это якобы ограничивает права человека. Но, знаете, и здравоохранение, и Роспотребнадзор, и другие службы сейчас делают всё, чтобы сохранить право человека на жизнь. Я сторонник того, чтобы противоэпидемические мероприятия были целенаправленными. И отменять их пока рано.