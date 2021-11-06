FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +5
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Анджей Бубень расскажет историю Марии Кюри на сцене театра Ленсовета

2
Печать

6 и 7 ноября на Малой сцене Театра им. Ленсовета состоится премьера спектакля в «В лучах».

Фото: Предоставлено организаторами
ПоделитьсяПоделиться

Для дебютной постановки в Театре им. Ленсовета режиссер Анджей Бубень выбрал пьесу одного из лучших современных польских драматургов Артура Палыги, в основе которой дневники и письма Марии Склодовской-Кюри. Здесь она предстает не только и не столько выдающимся ученым, обладательницей двух Нобелевских премий — по физике и химии, но прежде всего в ипостасях жены, матери и самого обычного человека. Во время подготовки к спектаклю режиссер вместе с исполнительницами единственной роли Лаурой Пицхелаури и Валентиной Сизоненко (они будут играть в очередь) изучали химию, способы получения полония и радия и прочие важные для понимания характера героини и драматургического текста процессы. Моноспектакль, как и пьеса, построен как серия писем, которые героиня адресует себе: 10 текстов — с момента совершеннолетия и до ухода из этого мира. Речь пойдет о ключевых моментах жизни Склодовской-Кюри — знакомство с будущим мужем Пьером Кюри, научные открытия, рождение детей, борьба за признание и т.д. Обо всем этом и не только будут говорить со зрителем, находясь от него на максимально близком расстоянии, актрисы — каждая в свой вечер.

Над спектаклем также работают ассистент режиссёра Евгения Богинская, художник Светлана Тужикова и композитор Глеб Колядин.

Начало в 20.00.

16+

Наталия Эфендиева

Фото: Предоставлено организаторами

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Riptide
"Если эта чернь будет донимать тебя, просто перестань читать эту ерунду. Оставь это для гадюк, для которых эта история и была сфабрикована."
Из письма А. Эйнштейна Марии Кюри.
Денеб
16+ в конце статьи... Что бы это значило? Детям до 16 не рекомендуют знать биографию Марии Кюри?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний