Анджей Бубень расскажет историю Марии Кюри на сцене театра Ленсовета

Для дебютной постановки в Театре им. Ленсовета режиссер Анджей Бубень выбрал пьесу одного из лучших современных польских драматургов Артура Палыги, в основе которой дневники и письма Марии Склодовской-Кюри. Здесь она предстает не только и не столько выдающимся ученым, обладательницей двух Нобелевских премий — по физике и химии, но прежде всего в ипостасях жены, матери и самого обычного человека. Во время подготовки к спектаклю режиссер вместе с исполнительницами единственной роли Лаурой Пицхелаури и Валентиной Сизоненко (они будут играть в очередь) изучали химию, способы получения полония и радия и прочие важные для понимания характера героини и драматургического текста процессы. Моноспектакль, как и пьеса, построен как серия писем, которые героиня адресует себе: 10 текстов — с момента совершеннолетия и до ухода из этого мира. Речь пойдет о ключевых моментах жизни Склодовской-Кюри — знакомство с будущим мужем Пьером Кюри, научные открытия, рождение детей, борьба за признание и т.д. Обо всем этом и не только будут говорить со зрителем, находясь от него на максимально близком расстоянии, актрисы — каждая в свой вечер.

