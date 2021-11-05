В Испании задержан мужчина, который восемь лет удерживал взаперти своих дочерей и племянниц

Испанская полиция задержала в городе Мурсия выходца из Йемена, который в течение восьми лет удерживал взаперти своих дочерей и племянниц.

Как сообщает ведомство 5 ноября, известно, что мужчина покинул свою родную страну в 2014 году, взяв с собой двух дочерей и двух племянниц, не имея никакого разрешения от матери последних, своей сестры. С тех пор они жили с ним в Малайзии, Южной Корее, Индонезии, Эквадоре, Колумбии, Турции, пока в марте 2020 года окончательно не осели в Испании. Одна из дочерей и одна племянница — несовершеннолетние, уточнили в полиции.



В сентябре прошлого года представитель неправительственной организации, занимающейся помощью людям в сложной жизненной ситуации, обратилась в полицию с жалобой на то, что четыре девушки в одной из семей, которым они оказывают помощь, живут «в полном подчинении мужчины». В ходе проведенного расследования стало известно, что девушки общались только с представителями этой организации и всегда в присутствии родственника. На вопросы о том, где находятся их матери, он все время давал разные ответы.

В итоге в квартире мужчины провели обыск. Выяснилось, что продукты питания он распределял среди девушек по своему усмотрению. Все они были крайне худыми. Помимо этого, подозреваемый запрещал дочерям и племянницам пользоваться телевизором, радио и другой электроникой.

В ходе обыска в доме нашли обнаружены наличные (5 тысяч евро и 2,5 тысячи американских долларов). При этом условия в квартире были очень плохими — окна заклеены, а матрасы в неудовлетворительном состоянии с точки зрения санитарии.

