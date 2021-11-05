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В Александринском театре отменили спектакль «Литургия Zero». Актрисе стало плохо

Спектакль в Александринке отменили из-за того, что актрисе пришлось вызывать скорую

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Вечером 5 ноября в Александринском театре в Петербурге отменили спектакль «Литургия Zero». Как сообщают очевидцы, зрители толпятся на улице, у центрального входа дежурит скорая.

По данным «Фонтанки», отмена спектакля произошла из-за того, что неотложку пришлось вызывать актрисе Эре Зиганшиной. При этом бригада скорой была без спецкостюмов. «Да, актрисе стало плохо, вызвали скорую. Официального диагноза пока нет», — коротко прокомментировали произошедшее нашему изданию в Александринке.

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На сайте Александринского театра появилось сообщение об отмене спектакля «Литургия Zerо» 5 ноября. Все купленные ранее билеты подлежат возврату, уточнили в театре.

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Комментарии (8)

266582025
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сей.час. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
VKuser4069393
Инфаркт? Инсульт? Внезапный паралич? Остановка дыхания? Только эти причины могут стать препятствием для выхода на сцену. Будьте любезны, мадам, соберитесь.
тов
Уколотая?

У вакцинированных бывают неожиданные сердечные приступы.

Американцы уже списки привитых спортсменов ведут, которые умерли прямо на стадионе.
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