В Александринском театре отменили спектакль «Литургия Zero». Актрисе стало плохо

Вечером 5 ноября в Александринском театре в Петербурге отменили спектакль «Литургия Zero». Как сообщают очевидцы, зрители толпятся на улице, у центрального входа дежурит скорая.
По данным «Фонтанки», отмена спектакля произошла из-за того, что неотложку пришлось вызывать актрисе Эре Зиганшиной. При этом бригада скорой была без спецкостюмов. «Да, актрисе стало плохо, вызвали скорую. Официального диагноза пока нет», — коротко прокомментировали произошедшее нашему изданию в Александринке.
На сайте Александринского театра появилось сообщение об отмене спектакля «Литургия Zerо» 5 ноября. Все купленные ранее билеты подлежат возврату, уточнили в театре.