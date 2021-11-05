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Москвичка заявила, что участковый ударил её по лицу удостоверением. В полиции к нему присмотрятся

Полиция проверяет информацию о том, что участковый мог ударить удостоверением жительницу северо-востока Москвы

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Полиция по городу Москве проводит проверку после сообщения местной жительницы о том, что участковый, придя к ней в квартиру, якобы ударил её удостоверением.

Как сообщает 5 ноября РИА Новости со ссылкой на столичный главк, инцидент мог произойти 30 октября. После того как участковый уполномоченный полиции ОМВД по району Алексеевский прибыл в квартиру дома на улице Космонавтов для установления местонахождения военнообязанного гражданина, в ходе проверки между ним и жительницей квартиры произошёл конфликт, после чего женщина обратилась в медучреждение. По её версии, в ходе поисков сотрудник полиции вывернул ей руки и ударил по лицу своим удостоверением с фразой: «Я здесь власть!».

Ранее данная информация появилась в соцсетях.

Сам полицейский, в свою очередь, заявил о неадекватном поведении женщины и провокационных действиях с её стороны.

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Комментарии (11)

266578320
Все правоохранители проходят проверку на проф пригодность. Такое поведение правоохранителя исключительно в бурных фантазиях женщины.
AndrewBarsik
"Сам полицейский, в свою очередь, заявил о неадекватном поведении женщины и провокационных действиях с её стороны". Поправ конституционное право на неприкосновенность жилища, применяя насилие, ворвался в чужой дом без законных оснований и ещё набрался наглости упрекать жильцов в неадекватном поведении. Демонстративное циничное преступление!
265036162
А если бы она его удостоверением приложила по морде, тоже "присмотрелись бы"?
Ой, доиграются, и так ментам ни веры, ни уважения нет
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