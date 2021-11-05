Москвичка заявила, что участковый ударил её по лицу удостоверением. В полиции к нему присмотрятся

Полиция по городу Москве проводит проверку после сообщения местной жительницы о том, что участковый, придя к ней в квартиру, якобы ударил её удостоверением.
Как сообщает 5 ноября РИА Новости со ссылкой на столичный главк, инцидент мог произойти 30 октября. После того как участковый уполномоченный полиции ОМВД по району Алексеевский прибыл в квартиру дома на улице Космонавтов для установления местонахождения военнообязанного гражданина, в ходе проверки между ним и жительницей квартиры произошёл конфликт, после чего женщина обратилась в медучреждение. По её версии, в ходе поисков сотрудник полиции вывернул ей руки и ударил по лицу своим удостоверением с фразой: «Я здесь власть!».
Ранее данная информация появилась в соцсетях.
Сам полицейский, в свою очередь, заявил о неадекватном поведении женщины и провокационных действиях с её стороны.