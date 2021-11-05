При пожаре на Малой Карпатской погиб человек

Рано утром 5 ноября во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в одном из жилых домов по Малой Карпатской улице. О происшествии «Фонтанке» сообщил читатель.

Как позже уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании по адресу: Малая Карпатская улица, дом 13, литер А, поступила в 03:46. В двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на общей площади 28 кв. м.



В 05:19 открытое горение было ликвидировано.



На месте пожара погиб один человек. Подробности произошедшего в настоящий момент уточняются.

