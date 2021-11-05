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При пожаре на Малой Карпатской погиб человек

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Рано утром 5 ноября во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в одном из жилых домов по Малой Карпатской улице. О происшествии «Фонтанке» сообщил читатель.

Фото: Читатель «Фонтанки» Николай
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Как позже уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании по адресу: Малая Карпатская улица, дом 13, литер А, поступила в 03:46. В двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на общей площади 28 кв. м.

В 05:19 открытое горение было ликвидировано.

На месте пожара погиб один человек. Подробности произошедшего в настоящий момент уточняются.

Фото: Читатель «Фонтанки» Николай

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