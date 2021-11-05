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У посольства РФ в Берлине нашли тело российского дипломата

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Возле здания посольства РФ в Берлине обнаружили тело российского дипломата. Об этом 5 ноября сообщает издание Der Spiegel.

По данным журналистов, сотрудники охраны берлинской полиции нашли тело без признаков жизни еще 19 октября примерно в 07:20. Прибывшие на место спасатели не смогли его реанимировать.

Мужчина летом 2019 года был аккредитован вторым секретарем посольства. Немецкие спецслужбы при этом считают, что дипломат был сотрудником ФСБ, связанным с высокопоставленным офицером службы.

По предварительным данным, он упал с верхнего этажа здания посольства. Прокурор не смог провести расследование смерти из-за дипломатического статуса у погибшего. Посольство РФ назвало ситуацию «трагическим происшествием», которое не прокомментировали по «этическим соображениям».

В Министерстве иностранных дел Германии, как пишет РИА Новости, заявили, что знают о гибели дипломата, однако не комментируют случившееся из соображений защиты личных данных.

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Комментарии (13)

Денеб
Я видел генералов (и их сынков)
Они пьют и едят нашу смерть.
Их дети сходят с ума
Oт того,что им нечего больше хотеть.
(С)
ROMUALD
Странное время нонче, даже в комментариях тени сочувствия не разглядеть...
264553841
Что-то Маня помалкивает. Неужели это не происки Киева и госдепа?
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