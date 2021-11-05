У посольства РФ в Берлине нашли тело российского дипломата

Возле здания посольства РФ в Берлине обнаружили тело российского дипломата. Об этом 5 ноября сообщает издание Der Spiegel.
Exklusiv: Russischer Diplomat tot vor Botschaft in Berlin gefunden mit @gebauerspon @MartinKnobbe und Sven Röbel @derspiegel https://t.co/443tAtNR6E— Fidelius Schmid (@FideliusSchmid) November 5, 2021
По данным журналистов, сотрудники охраны берлинской полиции нашли тело без признаков жизни еще 19 октября примерно в 07:20. Прибывшие на место спасатели не смогли его реанимировать.
Мужчина летом 2019 года был аккредитован вторым секретарем посольства. Немецкие спецслужбы при этом считают, что дипломат был сотрудником ФСБ, связанным с высокопоставленным офицером службы.
По предварительным данным, он упал с верхнего этажа здания посольства. Прокурор не смог провести расследование смерти из-за дипломатического статуса у погибшего. Посольство РФ назвало ситуацию «трагическим происшествием», которое не прокомментировали по «этическим соображениям».
В Министерстве иностранных дел Германии, как пишет РИА Новости, заявили, что знают о гибели дипломата, однако не комментируют случившееся из соображений защиты личных данных.