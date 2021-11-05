Наглая попытка кражи в центре Петербурга. В домовой церкви Михайловского замка сломали дверь

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по городу и Ленобласти 5 ноября, около 6 утра неизвестный взломал дверь в домовую церковь Михайловского замка на Садовой улице. Патрулирующие территорию сотрудники охраны вовремя заметили незнакомца и не дали ему изучить убранство храма.



По сигналу тревожной кнопки на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Совместными усилиями был задержан 27-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции. По предварительной версии, в домовую церковь его привело желание что-то стащить.

