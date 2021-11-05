FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +6
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Наглая попытка кражи в центре Петербурга. В домовой церкви Михайловского замка сломали дверь

Росгвардейцы задержали мужчину, пробравшегося в домовую церковь Михайловского замка

Петербуржец взял на абордаж дверь домовой церкви Михайловского замка. Продолжить маршрут ему не дали.

2
Печать

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по городу и Ленобласти 5 ноября, около 6 утра неизвестный взломал дверь в домовую церковь Михайловского замка на Садовой улице. Патрулирующие территорию сотрудники охраны вовремя заметили незнакомца и не дали ему изучить убранство храма.

По сигналу тревожной кнопки на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Совместными усилиями был задержан 27-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции. По предварительной версии, в домовую церковь его привело желание что-то стащить.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Abu-Denis
"Как их научил министр образования"

Простите, гражданин номерной, а в ленинские времена грабить храмы тоже сегодняшний министр учил? В сталинские времена клюквенники (церковные воры) обществом потребления воспитаны? И что они тогда умели "квалифицированно потреблять", кроме водки "Столичная" под маринованный огурец?

Что-то боты совсем обленились, грубо и тупо лепят свою пропаганду к любому криминальному событию.
264085591
Это из тех двадцатилетних что ещё дети и не знают зачем праздники типа дня победы, церкви кроме как пограбить, стар Ки если не обобрать. Потому что главное иметь бабки и на них квалифицированно потреблять. Как их научил министр образования.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний