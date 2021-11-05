Алексей из «ВКонтакте» решил заработать на интимных снимках 16-летней петербурженки. Деньги вымогал у бабушки

Как стало известно «Фонтанке» 5 ноября, накануне в полицию обратилась 40-летняя петербурженка. Она заявила, что незнакомец требует от неё и родственников 10 тысяч рублей. Столько стоит хранение в тайне интимных фотографий 16-летней дочери. Девушка отправила снимки «ВКонтакте» пользователю по имени Алексей. Скрывающийся под этим ником человек через некоторое время вышел на бабушку школьницы и стал требовать от неё деньги.



Страница Алексея зарегистрирована на территории Украины в городе Днепропетровске. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

