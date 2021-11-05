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Алексей из «ВКонтакте» решил заработать на интимных снимках 16-летней петербурженки. Деньги вымогал у бабушки

Пользователь «ВКонтакте» шантажировал петербургскую пенсионерку из-за интимных фото внучки

Виртуальное общение в соцсети привело к вымогательству в Адмиралтейском районе Петербурга. Отправленные интимные снимки стали предметом шантажа.

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Как стало известно «Фонтанке» 5 ноября, накануне в полицию обратилась 40-летняя петербурженка. Она заявила, что незнакомец требует от неё и родственников 10 тысяч рублей. Столько стоит хранение в тайне интимных фотографий 16-летней дочери. Девушка отправила снимки «ВКонтакте» пользователю по имени Алексей. Скрывающийся под этим ником человек через некоторое время вышел на бабушку школьницы и стал требовать от неё деньги.

Страница Алексея зарегистрирована на территории Украины в городе Днепропетровске. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (7)

RemyMartin
А может это начало карьеры? Саша Серова не выглядит несчастной )
Владислав М
Ну так-то небольшие деньги за репутацию. А после жалобы фотки наверняка пойдут по всем порносайтам и соцсетям. Станет эта девушка учителем, руководителем, политиком, а тут такое! Я понимаю в 10-13 лет глупые девочки, но в 16 уже сооображать надо.
sakorol
глухаря возбудят ?
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