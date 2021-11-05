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COVID-19 не заметил праздников: в России вновь более 40 тыс. инфицированных

В Петербурге выявлено 3 363 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России официально выявлено 40 735 новых случаев коронавируса, скончались 1 192 человека, выздоровели 28 605. Такие данные утром 5 ноября обнародовал федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

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В Петербурге за сутки зарегистрировано 3 363 заражения. Летальную статистику в городе за 24 часа пополнили 89 новых смертей.

Фото: «Стопкоронавирус.РФ» / 5 ноября
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С начала пандемии в Петербурге выявили уже 724 773 заболевших. Полностью поправился 655 321 пациент, умерли — 24 298.

В целом по России количество смертельных случаев от COVID-19 достигло 244 447.

Фото: «Стопкоронавирус.РФ» / 5 ноября

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Комментарии (8)

danunax
Идиотизм российских законов успешно компенсируется необязательностью их исполнения. Не закрывая метро и общественный транспорт - эпидемию не остановить. Все вместо работы теперь шляются по центру города и толпятся метро. Гениальный локдаун, че!
Tankist_82
Потому что все сделали неправильно.
Все что нужно это звонить без qr кода все, кроме вакцинации. Всем у кого нет qr кода запрещено посещать любые заведения, вплоть до продуктовых магазинов. Только тогда люди будут вакцинироваться.
А сам локдаун на 7 дней это вообще бред. Давно уже известно, что для разрыва цепочек, с учётом инкубационного периода, нужно минимум 21 день. Но это должен быть полноценный локдаун, когда всем запрещено выходить из дома. По другому это работать не будет
Evil_Dogooder
Товарищи журналисты, прежде чем выдумывать сенсационные заголовки, подумайте: у любого заболевания есть инкубационный период. Ровно на него будет отставать любой эффект по сравнению с введением мер. И для пресловутого ковида он не меньше недели. А иначе получается: "шок! сенсация! человека убили и он умер!" или "жители отключённого от электричества посёлка с удивлением обнаружили, что их электроприборы не работают".
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