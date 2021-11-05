В Петербурге за сутки зарегистрировано
С начала пандемии в Петербурге выявили уже
В целом по России количество смертельных случаев от COVID-19 достигло
COVID-19 не заметил праздников: в России вновь более 40 тыс. инфицированных
В Петербурге выявлено 3 363 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России официально выявлено
В Петербурге за сутки зарегистрировано
С начала пандемии в Петербурге выявили уже
В целом по России количество смертельных случаев от COVID-19 достигло
04 ноября 2021, 13:08Петербурженка лишилась БМВ, пока лежала в больнице с коронавирусом
04 ноября 2021, 11:17Суточная смертность от коронавируса в России обновила рекорд
03 ноября 2021, 18:24Общественная палата РФ запустила горячую линию, где можно пожаловаться на фейк про коронавирус
03 ноября 2021, 16:00ВОЗ одобрила экстренное применение индийской вакцины от коронавируса
03 ноября 2021, 11:59Новые рекорды по смертям от коронавируса — и в Петербурге, и в России
03 ноября 2021, 11:56Число новых заболевших коронавирусом в России снова перевалило за отметку в 40 тысяч
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