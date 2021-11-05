COVID-19 не заметил праздников: в России вновь более 40 тыс. инфицированных

Потому что все сделали неправильно.

Все что нужно это звонить без qr кода все, кроме вакцинации. Всем у кого нет qr кода запрещено посещать любые заведения, вплоть до продуктовых магазинов. Только тогда люди будут вакцинироваться.

А сам локдаун на 7 дней это вообще бред. Давно уже известно, что для разрыва цепочек, с учётом инкубационного периода, нужно минимум 21 день. Но это должен быть полноценный локдаун, когда всем запрещено выходить из дома. По другому это работать не будет