«Просто я больше не хочу». Основатель проекта «Батенька, да вы трансформер» объявил о его скором закрытии

«Решение о закрытии я принял давно и весь год работаю ради того, чтобы его воплотить. Не мог себе позволить закрыть издание до того, как расплачусь по всем его долгам, поэтому весь 2021-й делал самиздат почти в одиночку, чтобы его, наконец, похоронить. […] У этого решения нет ни экономических, ни политических причин. Несмотря на то, что сегодня делать независимое и устойчивое медиа — самоубийство ещё больше, чем было всегда, это всё-таки делать можно и, самое главное, нужно. […] Просто я больше не хочу делать самиздат «Батенька, да вы трансформер», — написал Мостовщиков накануне, 4 ноября, в Facebook.

