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«Просто я больше не хочу». Основатель проекта «Батенька, да вы трансформер» объявил о его скором закрытии

Проект «Батенька, да вы трансформер» закроется 31 декабря

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Один из основателей и главный редактор самиздатовского проекта «Батенька, да вы трансформер» Егор Мостовщиков объявил, что закроет его 31 декабря.

Фото: «Батенька, да вы трансформер» / Facebook
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«Решение о закрытии я принял давно и весь год работаю ради того, чтобы его воплотить. Не мог себе позволить закрыть издание до того, как расплачусь по всем его долгам, поэтому весь 2021-й делал самиздат почти в одиночку, чтобы его, наконец, похоронить. […] У этого решения нет ни экономических, ни политических причин. Несмотря на то, что сегодня делать независимое и устойчивое медиа — самоубийство ещё больше, чем было всегда, это всё-таки делать можно и, самое главное, нужно. […] Просто я больше не хочу делать самиздат «Батенька, да вы трансформер», — написал Мостовщиков накануне, 4 ноября, в Facebook.

По словам основателя проекта, 31 декабря сайт перестанет обновляться и останется «музеем». «Батенька, да вы трансформер» просуществовал в Сети семь с половиной лет.

Фото: «Батенька, да вы трансформер» / Facebook

Российское независимое общественно-публицистическое интернет-издание, называющее себя «самиздатом». С 2017 года входит в медиаартель «Мамихлапинатана». Было основано Егором Мостовщиковым и Антоном Ярошем летом 2014 года. Главный редактор с 2017 по 2019 год — Григорий Туманов, с октября по декабрь 2019 года — Ольга Осипова, с января 2020 года — Егор Мостовщиков. «Батенька» — это мультимедийный проект со своим веб-сайтом и онлайн-радио, распространяющий оригинальный контент в социальных сетях и мессенджерах. Проект не имеет лицензии СМИ, выдаваемой Роскомнадзором.

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
Ну ща все кинулся упрашивать остаться. Ага. Как Владимира Владимировича сотрудники завода Горьковского автозавода. :)))
тов
Если проект не взлетел, то кто виноват?

Зачем из этого делать публичную сцену?
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