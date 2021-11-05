Оставайтесь дома: в Петербурге мокро и без прояснений

По данным специалистов ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 ноября в Петербурге ожидается облачная погода, без существенных прояснений. В течение дня дожди — местами небольшие, местами сильные. Ветер южный, юго-западный умеренный — со скоростью 2–7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опускалась до плюс 4-х, днём столбик термометра будет удерживаться на отметке в районе +7… +9 градусов.

