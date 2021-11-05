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Оставайтесь дома: в Петербурге мокро и без прояснений

В Петербурге дождливо и до плюс 9 градусов

Постпраздничная пятница подарит петербуржцам настоящую осеннюю классику — поливать с неба будет в течение всего дня. И это только начало.

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По данным специалистов ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 ноября в Петербурге ожидается облачная погода, без существенных прояснений. В течение дня дожди — местами небольшие, местами сильные. Ветер южный, юго-западный умеренный — со скоростью 2–7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опускалась до плюс 4-х, днём столбик термометра будет удерживаться на отметке в районе +7… +9 градусов.

Атмосферное давление изменится слабо и составит 748 мм ртутного столба. Влажность воздуха — около 92 %.

Отметим, что дождь в Петербурге не прекратится и завтра, и в последующие дни. По прогнозам синоптиков, поливать с неба продолжит как минимум до следующего вторника.

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Комментарии (2)

ДуремарСПб.
Справку на работу дадите?
SWd
Можно в магазин схожу пожалуста
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