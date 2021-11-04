Роскомнадзор потребовал проверить творчество «Королевы отстоя» Алены Швец на призывы к самоубийству

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области обратился в Роскомнадзор после попытки самоубийства 11-летней девочки. В соцсетях школьницы нашли плейлист с песнями Алены Швец.



Как сообщает РИА Новости 4 ноября, ЧП со школьницей произошло 6 октября. Она выжила и была госпитализирована. В соцсетях после этого муссировалась информация о том, что она совершила попытку самоубийства во время прямой трансляции. На странице самой школьницы нашли пост с плейлистом из песен Алены Швец. Подборка треков главной звезды современных российских подростков также была среди аудиозаписей девочки.