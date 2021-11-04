FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Роскомнадзор потребовал проверить творчество «Королевы отстоя» Алены Швец на призывы к самоубийству

Прокуратура постановила проверить творчество Алены Швец после попытки суицида школьницы в Саратове

9
Печать

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области обратился в Роскомнадзор после попытки самоубийства 11-летней девочки. В соцсетях школьницы нашли плейлист с песнями Алены Швец.

Как сообщает РИА Новости 4 ноября, ЧП со школьницей произошло 6 октября. Она выжила и была госпитализирована. В соцсетях после этого муссировалась информация о том, что она совершила попытку самоубийства во время прямой трансляции. На странице самой школьницы нашли пост с плейлистом из песен Алены Швец. Подборка треков главной звезды современных российских подростков также была среди аудиозаписей девочки.

Детский омбудсмен попросила Роскомнадзор проверить творчество певицы, у которой за четыре года вышло семь альбомов, среди которых «Мелкая с гитарой» и «Похороните меня за социумом», на предмет призывов к суициду.

Ведомство, в свою очередь, обратилось в Генеральную прокуратуру.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

AndrewBarsik
Каждый раз, когда читаю новости про РосКомПозор, возникают мысли о самоубийстве. Понимаю, что 25 лет службы Родине выкинуты зря, если сегодня мразь и нечисть может за меня решать, что мне можно, а что нельзя слушать и смотреть. Каждый пук РосКомПозора - призыв к самоубийству, потому что "Так жить нельзя". Но усилием воли заставляю себя жить дальше, чтобы нечисть не восторжествовала окончательно.
266568066
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой оче.нь стыдно.
266567742
Это ведомство вроде глушилок при Советах.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний