Суд в Петербурге отправил двух мужчин, вставших в пикеты, поработать на город

Двух мужчин, которые встали в пикеты на Сенатской площади привлекли к административной ответственности. Суд отправил их на обязательные работы.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 4 ноября, решение принял Октябрьский райсуд. Он посчитал Вадима Иванова и Игоря Заколюкина виновными в совершения правонарушения, предусмотренного статьей «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка пикетирования.
Мужчины встали с плакатами у Конституционного суда с 14.20 по 14.32. После чего были задержаны сотрудниками полиции.
Иванов полностью признал вину и получил наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов. А Заколюкин в суде вину не признал. Суд назначил ему аналогичное наказание, но только сроком на 30 часов.