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Суд в Петербурге отправил двух мужчин, вставших в пикеты, поработать на город

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Двух мужчин, которые встали в пикеты на Сенатской площади привлекли к административной ответственности. Суд отправил их на обязательные работы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 4 ноября, решение принял Октябрьский райсуд. Он посчитал Вадима Иванова и Игоря Заколюкина виновными в совершения правонарушения, предусмотренного статьей «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка пикетирования.

Мужчины встали с плакатами у Конституционного суда с 14.20 по 14.32. После чего были задержаны сотрудниками полиции.

Иванов полностью признал вину и получил наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов. А Заколюкин в суде вину не признал. Суд назначил ему аналогичное наказание, но только сроком на 30 часов.

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Комментарии (3)

R_kor_5e4cd40262711
Пикеты разрешены, но запрещены?)
VKuser4636990
Заколюкин получит по решению ЕСПЧ 1000 евро, а Иванов будет пахать на чиновников бесплатно.
ВладиславA.
Страшно представить, что будет через 17 лет….
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