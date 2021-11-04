Суд в Петербурге отправил двух мужчин, вставших в пикеты, поработать на город

Двух мужчин, которые встали в пикеты на Сенатской площади привлекли к административной ответственности. Суд отправил их на обязательные работы.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 4 ноября, решение принял Октябрьский райсуд. Он посчитал Вадима Иванова и Игоря Заколюкина виновными в совершения правонарушения, предусмотренного статьей «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка пикетирования.

Мужчины встали с плакатами у Конституционного суда с 14.20 по 14.32. После чего были задержаны сотрудниками полиции.