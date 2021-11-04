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В Пушкине поезд сбил женщину. ЧП привело к задержке движения электричек

Поезд Петербург — Гомель сбил женщину под Петербургом

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 4 ноября, ЧП произошло около 17:45 на перегоне между Пушкином и Павловском.

Машинист сигналил женщине, переходившей пути, но она никак не реагировала. Избежать наезда не удалось.

Полицейские установили личность погибшей — ею оказалась 57-летняя жительница Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД, работа полиции на месте происшествия привела к незначительным задержкам в движении поездов. На время от 10 до 40 минут отбились от графика две электрички, на Новолисино и Оредеж. Они уже успели нагнать время в пути. Поезд на Гомель задержался на 45 минут, но уже двинулся в точку назначения и тоже должен наверстать время.

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Комментарии (3)

wickeddick
А про то как ласточка сбила сегодня на переезде в Парголово мужика, расскажите?
52525252
Зато сколько самомнения? Это как дорогу переходят по пешеходному переходу. Даже рожу не повернут в сторону машин. А если у машины техническая неисправность? А если водителю стало плохо? Зато либо в инвалидной коляске или на погосте. Зато прав на все 100%. А кому от этого легче? Даже если остался жив. Жизнь инвалида никому не нужна.
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