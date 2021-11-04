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«Один уехал и меня с собой не пригласил». Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его в Крым, и попросился в Петербург

Лукашенко попросил Путина свозить его в Петербург

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На заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое прошло 4 ноября, президент Белоруссии пожаловался, что глава России уехал в Крым без него. И попросился посмотреть на родину Владимира Путина.

«Хочу в заключение пожаловаться. Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что возьмет с собой. Крым покажет. Новинки. Что там нового сделано. А сделано немало. По дороге провезет. В Крым он вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Ну если не в Крым, то уже, может, в Питер съездим, на родину посмотрим, что там делается», — сказал Лукашенко, отметив, что это была шутка, в которой лишь доля шутки, для разрядки обстановки.

Президент России на это ответил, что будет рад визиту коллеги.

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Комментарии (9)

260602101
Только Глубокоуважаемые Президенты заранее дату сообщите, поеду на работу на метро !
kоt-obormot
Синепалый вроде обещал клятвенно что "БелАвиа" в крым для Россиян начнет летать - если ему пяток лярдов богомерзких евров в безвозвратный кредит на средства граждан РФ - оформят...
Савва Морозов
Признавай и российской энергией не торгуй с окраиной, тады и позовут, несмотря на заявы про бункер. А то сейчас Володя отвернётся и твоя оппозиция пойдёт в атаку.
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