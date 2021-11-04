«Один уехал и меня с собой не пригласил». Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его в Крым, и попросился в Петербург

«Хочу в заключение пожаловаться. Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что возьмет с собой. Крым покажет. Новинки. Что там нового сделано. А сделано немало. По дороге провезет. В Крым он вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Ну если не в Крым, то уже, может, в Питер съездим, на родину посмотрим, что там делается», — сказал Лукашенко, отметив, что это была шутка, в которой лишь доля шутки, для разрядки обстановки.

