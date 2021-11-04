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Лукашенко: Референдум по конституции в Белоруссии пройдет в феврале 2022 года

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Президент Белоруссии по время выступления на заседании Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября объявил о дате, когда будет проведен референдум по конституции в стране.

Как сообщает «Звезда», Лукашенко, который участвует на заседании по видеосвязи, пообещал закончить конституционную реформу к февралю.

«Совсем недавно в России была проведена конституционная реформа, и намечены грандиозные планы переобустройства и устройства России. То же самое и Беларусь — готовится провести конституционную реформу. Думаю, что в феврале мы проведем соответствующий референдум и примем новую конституцию. Именно в этом залог нашего движения вперед, упорядоченного движения», — цитирует Лукашенко телеканал.

Он также заявил о перезагрузке отношений между Россией и Белоруссией в сфере создания единого экономического пространства.

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Комментарии (8)

AlexOzz
Конституция Беларуси давно требует обновления, глядя на реалии. Но зачем эти кривлянья? Проще и дешевле просто её отменить.
Hutu
Как там у несменяемых? Есть Лука - есть Беларусь.... Нет Луки - нет Беларуси...
kоt-obormot
Лукашенко все зигзаги гнет.
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