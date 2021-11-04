Православные активисты на камеру дали пощечину ростовскому автоблогеру

Группа мужчин заставила ростовского автоблогера Vyasyarnd на камеру принести извинения за ролик, в котором автор роняет на пол распятие. После этого один из мужчин дал блогеру пощечину, пишет 4 ноября издание Znak.com.



Группа мужчин пришла к блогеру в мастерскую и на камеру потребовала извинений за опубликованный ролик, Vyasyarnd выполнил это требование, но форма извинения не устроила гостей. Они заявили, что надо не просто извиниться и что это некий «братец» «попросил о лояльности» к блогеру. С криком «не улыбайся, я тебе говорю» один из мужчин дает автоблогеру пощечину.