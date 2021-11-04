Православные активисты на камеру дали пощечину ростовскому автоблогеру

Группа мужчин заставила ростовского автоблогера Vyasyarnd на камеру принести извинения за ролик, в котором автор роняет на пол распятие. После этого один из мужчин дал блогеру пощечину, пишет 4 ноября издание Znak.com.
Группа мужчин пришла к блогеру в мастерскую и на камеру потребовала извинений за опубликованный ролик, Vyasyarnd выполнил это требование, но форма извинения не устроила гостей. Они заявили, что надо не просто извиниться и что это некий «братец» «попросил о лояльности» к блогеру. С криком «не улыбайся, я тебе говорю» один из мужчин дает автоблогеру пощечину.
В инстаграме самого блогера оба ролика — с посещением группы православных мужчин, оскорбленных поведением автора, и сторис, в котором Vyasyarnd рассказывает, что «это не постанова», — уже удалены, но они «гуляют» по соцсетям, где их активно обсуждают.
За полтора месяца до происшествия блогер выложил ролик, в котором он в шуточной форме вытаскивал из машины вещи и уронил на пол крест. «Из-за этого верующие люди пришли с меня за это спросить. Говорю, как есть. Делайте выводы, а мы будем жить дальше», — комментировал блогер. Позднее он поблагодарил в сторис подписчиков за поддержку и констатировал, что тема закрыта.