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Православные активисты на камеру дали пощечину ростовскому автоблогеру

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Группа мужчин заставила ростовского автоблогера Vyasyarnd на камеру принести извинения за ролик, в котором автор роняет на пол распятие. После этого один из мужчин дал блогеру пощечину, пишет 4 ноября издание Znak.com.

Группа мужчин пришла к блогеру в мастерскую и на камеру потребовала извинений за опубликованный ролик, Vyasyarnd выполнил это требование, но форма извинения не устроила гостей. Они заявили, что надо не просто извиниться и что это некий «братец» «попросил о лояльности» к блогеру. С криком «не улыбайся, я тебе говорю» один из мужчин дает автоблогеру пощечину.

В инстаграме самого блогера оба ролика — с посещением группы православных мужчин, оскорбленных поведением автора, и сторис, в котором Vyasyarnd рассказывает, что «это не постанова», — уже удалены, но они «гуляют» по соцсетям, где их активно обсуждают.

За полтора месяца до происшествия блогер выложил ролик, в котором он в шуточной форме вытаскивал из машины вещи и уронил на пол крест. «Из-за этого верующие люди пришли с меня за это спросить. Говорю, как есть. Делайте выводы, а мы будем жить дальше», — комментировал блогер. Позднее он поблагодарил в сторис подписчиков за поддержку и констатировал, что тема закрыта.

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Комментарии (14)

Савва Морозов
сорок сороков
EugenPark
Надеюсь, следствие возбудится на эту историю и гражданин, распускающий руки, православный он, или какой другой веры, понесет соответствующее наказание, предусмотренное законом за данное деяние.
AndrewBarsik
Хлеб всё дороже. Зрелища кесарь народ предлагает убогие. "Ядерному электорату" в качестве компенсации за нехватку хлеба и убогость зрелищ предлагается компенсация - развлечение : они могут "оскорбиться" на кого-нибудь и толпой отпинать. Если "оскорбившиеся" физически неполноценны, то "оскорбителя" вместо них отпинают "органы" и покажут это шоу по телевизору.
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