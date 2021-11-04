В некрополе мастеров искусств в Петербурге открыли мемориальную плиту пяти министрам внутренних дел Российской империи

Как сообщает 4 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк, плита открыта на территории бывшего Тихвинского кладбища, где похоронены пять министров — Дмитрий Бибиков, Дмитрий Блудов, Петр Валуев, Иван Дурново и Дмитрий Сипягин.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев открыл в некрополе мастеров искусств на территории Александро-Невской лавры мемориальную плиту пяти министрам Российской империи.

На торжественном открытии Колокольцев заявил, что все эти руководители внесли большой вклад в реформирование правоохранительной системы и, исходя из реалий времени, обеспечивали общественную безопасность и защиту национальных интересов страны.



Так, в 19-м веке было создано Отделение по охранению порядка и общественного спокойствия, которое стало прообразом одного из ныне действующих подразделений ведомства.



Помимо этого кенотаф освятил иерей Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры Сергий (Латушко).

