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Под Петербургом после стрельбы в лесу пропал щенок лайки

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В Выборгском районе области ищут девятимесячного щенка, который пропал в лесу. Хозяин собаки думает, что его застрелили.

Житель поселка Глебычево обратился в полицию района с заявлением о пропаже собаки при странных обстоятельствах, сообщает 4 ноября издание 47news.

Накануне днем с псом, который является помесью лайки с овчаркой, мужчина гулял в лесу. Щенок отреагировал на шум в чаще и убежал. А потом его хозяин услышал два выстрела, кто-то заскулил, а затем еще один выстрел.

Как рассказал мужчина журналистам, он побежал на шум и вышел к участку с домом на берегу озера Мережное. Там стоял немолодой мужчина с ружьем.

Он спросил его, кто стрелял и где собака, но пенсионер уверял, что не видел животное, а стрелял в воздух по воронам.

«Хотя ребёнок рядом говорил, что «деда по собаке стрелял». Близко я к человеку с ружьём подходить не стал. Вызвал полицию. Тело щенка так и не нашли», — передает 47news слова местного жителя.

Прибывшие на место полицейские забрали ружье у пенсионера, выявив нарушения правил хранения оружия. Судьба щенка пока неизвестна.

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Комментарии (3)

angel of death
пора разоружать пенсионеров, пока они 34-й год не вспомнили...
zlopopik
Зря что ли бравый деда таскал с собой ружье? Увидев в лесу бешеного волка, старик мгновенно прицелился, выстрелил два раза, и уже потом, после слов внука "деда - ты дурак?! ", спешно топил тело собаки в озере, до того, как прибежал хозяин.
Zet
Хорошо, что "деда" без ружья теперь...
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