Под Петербургом после стрельбы в лесу пропал щенок лайки

В Выборгском районе области ищут девятимесячного щенка, который пропал в лесу. Хозяин собаки думает, что его застрелили.



Житель поселка Глебычево обратился в полицию района с заявлением о пропаже собаки при странных обстоятельствах, сообщает 4 ноября издание 47news.

Накануне днем с псом, который является помесью лайки с овчаркой, мужчина гулял в лесу. Щенок отреагировал на шум в чаще и убежал. А потом его хозяин услышал два выстрела, кто-то заскулил, а затем еще один выстрел.

Как рассказал мужчина журналистам, он побежал на шум и вышел к участку с домом на берегу озера Мережное. Там стоял немолодой мужчина с ружьем.