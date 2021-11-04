Под Петербургом после стрельбы в лесу пропал щенок лайки

В Выборгском районе области ищут девятимесячного щенка, который пропал в лесу. Хозяин собаки думает, что его застрелили.
Житель поселка Глебычево обратился в полицию района с заявлением о пропаже собаки при странных обстоятельствах, сообщает 4 ноября издание 47news.
Накануне днем с псом, который является помесью лайки с овчаркой, мужчина гулял в лесу. Щенок отреагировал на шум в чаще и убежал. А потом его хозяин услышал два выстрела, кто-то заскулил, а затем еще один выстрел.
Как рассказал мужчина журналистам, он побежал на шум и вышел к участку с домом на берегу озера Мережное. Там стоял немолодой мужчина с ружьем.
Он спросил его, кто стрелял и где собака, но пенсионер уверял, что не видел животное, а стрелял в воздух по воронам.
«Хотя ребёнок рядом говорил, что «деда по собаке стрелял». Близко я к человеку с ружьём подходить не стал. Вызвал полицию. Тело щенка так и не нашли», — передает 47news слова местного жителя.
Прибывшие на место полицейские забрали ружье у пенсионера, выявив нарушения правил хранения оружия. Судьба щенка пока неизвестна.