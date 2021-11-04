В центральном сквере поселка Шушары завершилась реконструкция фонтана. Запустят его уже в следующем сезоне

Фонтан жителям Шушар пообещал восстановить в начале 2020 года губернатор Александр Беглов, он назвал срок «к лету», и в середине июня того же года горожане припомнили градоначальнику не выполненное обещание. Фонтан заработал только в конце июля . Для этого Водоканал провел первоочередные работы по восстановлению внутренних инженерных сетей и гидроизоляции, облицевал чашу, модернизировал коллекторы, смонтировал светильники.

«Работы полностью завершены, восстановлено благоустройство. Радовать жителей и гостей города фонтан начнет в следующем сезоне», — добавили в городской администрации.

Водоканал полностью завершил работы по реконструкции фонтана в сквере Николая Ивасюка на Первомайской улице в Шушарах, сообщает 4 ноября пресс-служба Смольного.

А в текущем году конструкция закрылась на реконструкцию. Фонтан был построен еще в 1980 году, и оборудование за прошедшие годы пришло в негодность. Сооружение долгое время было фактически ничье — то есть не имело балансодержателя.

В рамках реконструкции ГУП проложил новые водопроводные и канализационные сети, облицевал борта чаши гранитом, установил камеру управления и дополнил декоративной подсветкой.

В 2021 году Водоканал продолжает реконструкцию фонтанов на улице Щербакова, на Английском проспекте, на проспекте Большевиков, на проспекте Ленина в Колпино, на Приморском шоссе в Зеленогорске.