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В центральном сквере поселка Шушары завершилась реконструкция фонтана. Запустят его уже в следующем сезоне

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Водоканал полностью завершил работы по реконструкции фонтана в сквере Николая Ивасюка на Первомайской улице в Шушарах, сообщает 4 ноября пресс-служба Смольного.

«Работы полностью завершены, восстановлено благоустройство. Радовать жителей и гостей города фонтан начнет в следующем сезоне», — добавили в городской администрации.

Фонтан жителям Шушар пообещал восстановить в начале 2020 года губернатор Александр Беглов, он назвал срок «к лету», и в середине июня того же года горожане припомнили градоначальнику не выполненное обещание. Фонтан заработал только в конце июля. Для этого Водоканал провел первоочередные работы по восстановлению внутренних инженерных сетей и гидроизоляции, облицевал чашу, модернизировал коллекторы, смонтировал светильники.

А в текущем году конструкция закрылась на реконструкцию. Фонтан был построен еще в 1980 году, и оборудование за прошедшие годы пришло в негодность. Сооружение долгое время было фактически ничье — то есть не имело балансодержателя.

В рамках реконструкции ГУП проложил новые водопроводные и канализационные сети, облицевал борта чаши гранитом, установил камеру управления и дополнил декоративной подсветкой.

В 2021 году Водоканал продолжает реконструкцию фонтанов на улице Щербакова, на Английском проспекте, на проспекте Большевиков, на проспекте Ленина в Колпино, на Приморском шоссе в Зеленогорске.

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Комментарии (3)

265863520
А, так это из-за фонтана пол-лета и пол-осени два узбека с дуйками, возглавляемые двумя девицами из муниципальных народу спать мешали? Смешно было смотреть: узбеки пробегутся, мусор уберут, а заними две красавицы идут бычки собирают))) А третий, какой-то малчиш-плохиш в очёчках все комиссии возглавлял и бгал деревья подвязывал. Судя по всему, рабочий час узбеков и их начальников стоит одинаково. Так смешно было гулять на поляне около букв )))
БаБкО
В Шушарах только фонтана не хватает...
Аппаратчик мокрой классификации
Его там что, каждый год "реконструируют"?
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