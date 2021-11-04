С подстанции в Форносово с помощью подкопа вынесли кабеля на 16 млн рублей

Пять человек оставили без дорогих линий передачи электроподстанцию ПАО ФСК ЕЭС в Тосненском районе Ленинградской области.



Как сообщает 4 ноября издание 47news, накануне в полицию Тосно обратились сотрудники частной охранной фирмы, которая обеспечивает безопасность на электроподстанции в посёлке Форносово. Они сообщили, что еще 1 ноября охранник заметил рядом с объектом подозрительных людей.

Он вызвал Росгвардию, с сотрудниками которой была осмотрена территория. Людей на объекте и рядом не нашли, зато выяснилось, что кто-то искромсал кусачками колючую проволоку над забором. А под ним нашли подкоп.