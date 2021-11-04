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С подстанции в Форносово с помощью подкопа вынесли кабеля на 16 млн рублей

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Пять человек оставили без дорогих линий передачи электроподстанцию ПАО ФСК ЕЭС в Тосненском районе Ленинградской области.

Как сообщает 4 ноября издание 47news, накануне в полицию Тосно обратились сотрудники частной охранной фирмы, которая обеспечивает безопасность на электроподстанции в посёлке Форносово. Они сообщили, что еще 1 ноября охранник заметил рядом с объектом подозрительных людей.

Он вызвал Росгвардию, с сотрудниками которой была осмотрена территория. Людей на объекте и рядом не нашли, зато выяснилось, что кто-то искромсал кусачками колючую проволоку над забором. А под ним нашли подкоп.

Охрана также обнаружила пропажу с территории подстанции девяти катушек с силовым кабелем различного сечения. Сумму ущерба оценили в 16 млн рублей. Записи с камер показали, что пять человек выносили с электроподстанции добычу и складывали её в грузовой микроавтобус «Мерседес Принтер».

Их поиск ведется.

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Комментарии (11)

chip1
Из серии 2 за побег. 3 за детсад, на них еще до кучи спишут все недостачи складские)
angel of death
а камера какого разрешения? опять 0.1 мегапикселя и номера машины не читаются? если бы не экономили на охране, давно бы нашли ворьё и посадили бы - их место на нарах.
2356897676
Это как если бы я, некурящий трезвенник, в магазине взял шоколадку, а заведующая списала бы на этот случай весь украденный алкоголь, сигареты и всю просрочку.
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