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Воронеж накрыл густой туман. В аэропорту Петра I временно парализован взлет и вылет

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Сильный туман в Воронеже днем 4 ноября затруднил работу аэропорта имени Петра I, на вылет и прибытие задерживаются более десятка рейсов.

Как сообщает местный телеканал «ТВ.Губерния» со ссылкой на пресс-службу аэропорта, воздушный хаб работает, но прием самолетов затруднен из-за погодных условий. Действует режим ограниченной видимости.

По информации онлайн-табло на сайте аэропорта, задерживается вылет 9 рейсов в Москву, еще один, в Петербург, был отменен. Кроме того, задержка коснулась и прибытия в аэропорт пяти рейсов из столицы, один петербургский также был отменен.

Пользователи соцсетей, тем временем, публикуют фото накрывшего город тумана, сравнивая его с апокалипсисом.

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Комментарии (1)

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У Фъ новый мастер заголовка7 Старый бы написал нечто в духе "инфернальная мгла поглотила место возможного ядерного удара стран-членов НАТО"
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