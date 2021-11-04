Воронеж накрыл густой туман. В аэропорту Петра I временно парализован взлет и вылет

Сильный туман в Воронеже днем 4 ноября затруднил работу аэропорта имени Петра I, на вылет и прибытие задерживаются более десятка рейсов.
Как сообщает местный телеканал «ТВ.Губерния» со ссылкой на пресс-службу аэропорта, воздушный хаб работает, но прием самолетов затруднен из-за погодных условий. Действует режим ограниченной видимости.
По информации онлайн-табло на сайте аэропорта, задерживается вылет 9 рейсов в Москву, еще один, в Петербург, был отменен. Кроме того, задержка коснулась и прибытия в аэропорт пяти рейсов из столицы, один петербургский также был отменен.
Пользователи соцсетей, тем временем, публикуют фото накрывшего город тумана, сравнивая его с апокалипсисом.