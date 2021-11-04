Самая нелепая кража года. Менеджер в Петербурге сообщил о хищении одной бумажки из квартиры

Как стало известно «Фонтанке» 4 ноября, в полицию накануне около одиннадцати вечера обратился 38-летний менеджер компании. Он сообщил, что был в командировке с середины сентября до 8 октября. А когда вернулся, то обнаружил, что в его квартире на первом этаже дома на улице Бутлерова побывали воры. Они выломали раму окна, и она висела на одной петле. Из помещения пропали юбилейная банкнота в 200 рублей и ключи от квартиры.



Пострадавший не сразу обратился в полицию, так как на следующий день снова уезжал в командировку.