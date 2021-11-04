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Самая нелепая кража года. Менеджер в Петербурге сообщил о хищении одной бумажки из квартиры

Воры унесли из квартиры на улице Бутлерова одну банкноту и ключи

Сотрудники полиции Калининского района не знали, смеяться им или плакать, после того, как прочитали заявление о краже от местного жителя. Мало того, что он сообщил о ней через месяц, так еще и сумма ущерба потянула на нелепый рекорд.

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Как стало известно «Фонтанке» 4 ноября, в полицию накануне около одиннадцати вечера обратился 38-летний менеджер компании. Он сообщил, что был в командировке с середины сентября до 8 октября. А когда вернулся, то обнаружил, что в его квартире на первом этаже дома на улице Бутлерова побывали воры. Они выломали раму окна, и она висела на одной петле. Из помещения пропали юбилейная банкнота в 200 рублей и ключи от квартиры.

Пострадавший не сразу обратился в полицию, так как на следующий день снова уезжал в командировку.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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Комментарии (17)

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Ничего смешного. 200р есть 200р, тем более если это памятный подарок, приносящий удачу.
Karl_Ivanovich
Т.е. - "украли ключи от квартиры" это "ничего не взяли"?
И чел в командировку отбыл не сменив замки?
SU LUX INN
200 рублей - это Крым! так может быть, не украли, а Вернули ворованное?
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