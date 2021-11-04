У Казанского собора «Мазда» сбила пешехода. Водитель добавил травм кулаком

Полиция Центрального района ищет водителя «Мазды», которая сбила пешехода у Казанского собора.
Как стало известно «Фонтанке» 4 ноября, накануне около восьми вечера в полицию поступило сообщение от очевидцев о ДТП в районе дома 2 по Казанской улице. По их словам, черная «Мазда» напротив собора сбила мужчину, на вид лет 30. После наезда водитель легковушки вышел из салона, но не для того, чтобы справиться о состоянии пострадавшего. Он, по предварительной информации, решил добить его ударом в лицо.
После этого «Мазда» унеслась по Невскому проспекту.
С травмами после наезда и переломом носа пострадавшего увезла скорая.