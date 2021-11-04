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У Казанского собора «Мазда» сбила пешехода. Водитель добавил травм кулаком

На Казанской улице пострадавшему от наезда пешеходу сломали нос

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Полиция Центрального района ищет водителя «Мазды», которая сбила пешехода у Казанского собора.

Как стало известно «Фонтанке» 4 ноября, накануне около восьми вечера в полицию поступило сообщение от очевидцев о ДТП в районе дома 2 по Казанской улице. По их словам, черная «Мазда» напротив собора сбила мужчину, на вид лет 30. После наезда водитель легковушки вышел из салона, но не для того, чтобы справиться о состоянии пострадавшего. Он, по предварительной информации, решил добить его ударом в лицо.

После этого «Мазда» унеслась по Невскому проспекту.

С травмами после наезда и переломом носа пострадавшего увезла скорая.

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Комментарии (26)

172185222
Новости такие новости, что там на самом деле было никто не знает всё равно. Навряд ли действо на пешеходном переходе состоялось)
angel of death
надеюсь этого урода найдут, и лишат прав пожизненно без права на аппеляцию... ну а тачку пустить с молотка, деньги отдать чуваку на лечение и в качестве моральной компенсации...
266158300
очередной дерганый ветеран ихтамнет или южное воспитание, делайте ставки. Сдавайся, джигит
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