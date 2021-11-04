Сотрудник полиции вытащил из Невы тонущего мужчину

Безусловно, полицейский проявил мужество и благородство, что в наши подлейшие дни, мной воспринимается на грани утопии.

Но утопленникам пора бы знать, что во-первых смерть в ледяной воде чудовищно мучительна, ибо длится она для сознания человека бесконечно. А во-вторых, самое страшное место в Неве - Литейный мост и то придонное течение , которое человека сразу начинает вращать по спирали, как в гигантской стиральной машине.

Затягивает человека на глубину 10 метров, в полную тьму, и там в связи с развилкой реки на 2 рукава, постоянно бурлит настоящий чудовищный водоворот,которого боятся даже водолазы. Труп так и будет вращаться до бесконечности, пока его искусственно не вытащат из воды.