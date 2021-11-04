Сотрудник полиции вытащил из Невы тонущего мужчину

Полицейский в центре Петербурга с помощью буксировочного троса спас из воды мужчину.
Как сообщили «Фонтанке» 4 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, утром 1 ноября замначальника отдела охраны общественного порядка полиции Центрального района, капитан полиции Денис Сорокин, услышал по рации о том, что у Литейного моста в Неве тонет мужчина. Сотрудник находился неподалеку и сразу выехал на место.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Он увидел, что человека сносит течением в сторону Троицкого моста. В районе набережной Кутузова Сорокин, взяв из машины буксировочный трос, добежал до спуска к воде и бросил веревку утопающему.
Извлеченного из воды 33-летнего мужчину передали в руки приехавшей на вызов скорой. Его госпитализировали.