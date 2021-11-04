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Сотрудник полиции вытащил из Невы тонущего мужчину

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Полицейский в центре Петербурга с помощью буксировочного троса спас из воды мужчину.

Как сообщили «Фонтанке» 4 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, утром 1 ноября замначальника отдела охраны общественного порядка полиции Центрального района, капитан полиции Денис Сорокин, услышал по рации о том, что у Литейного моста в Неве тонет мужчина. Сотрудник находился неподалеку и сразу выехал на место.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Он увидел, что человека сносит течением в сторону Троицкого моста. В районе набережной Кутузова Сорокин, взяв из машины буксировочный трос, добежал до спуска к воде и бросил веревку утопающему.

Извлеченного из воды 33-летнего мужчину передали в руки приехавшей на вызов скорой. Его госпитализировали.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (16)

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Геройский поступок. Полицейского наградить, депрессующего мужчину пролечить и наставить на путь истинный.
Мастер Ответов
Безусловно, полицейский проявил мужество и благородство, что в наши подлейшие дни, мной воспринимается на грани утопии.
Но утопленникам пора бы знать, что во-первых смерть в ледяной воде чудовищно мучительна, ибо длится она для сознания человека бесконечно. А во-вторых, самое страшное место в Неве - Литейный мост и то придонное течение , которое человека сразу начинает вращать по спирали, как в гигантской стиральной машине.
Затягивает человека на глубину 10 метров, в полную тьму, и там в связи с развилкой реки на 2 рукава, постоянно бурлит настоящий чудовищный водоворот,которого боятся даже водолазы. Труп так и будет вращаться до бесконечности, пока его искусственно не вытащат из воды.
angel of death
вот таким надо давать премию и награду не в виде грамоты, а в виде решения квартирного вопроса вне очереди... чтобы они потом не свалили из органов, а наоборот бы большую часть лет в них работали бы, чтобы их можно было каждый раз ставить в пример остальным - мол, учитесь доблести и отваге...
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