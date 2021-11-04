Поход к стоматологу и 3 тонны угля. В Хабаровском крае объявили розыгрыш для вакцинированных

В Хабаровском крае администрация района имени Лазо и одноименная районная больница объявили конкурс с розыгрышем призов для тех, кто прошел вакцинацию в ноябре. Об этом в Instagram 4 ноября сообщили главврач медучреждения Илья Арония и администрация муниципального образования.
В розыгрыше сертификатов могут принять участие граждане Хабаровского края и иностранцы, сделавшие прививку от COVID-19 только на территории муниципального района имени Лазо в период с 1 по 30 ноября 2021 года.
Шестерых победителей ждут призы. Одна медицинская комиссия либо услуга с правом выбора. Например, пояснил Арония, это может быть водительская медкомиссия, медкомиссия на оружие или трудоустройство на работу. Одна стоматологическая услуга, которая не входит в перечень бесплатных. Например профгигиена полости рта. Поход в парикмахерскую, абонемент в тренажерный зал, микроволновка и 3 тонны угля.
«Это на самом деле актуально у нас, — пояснил главврач. — Потому что, как правило, основная часть прививающихся — люди пожилого возраста. Это будет им помощь в хозяйстве, особенно тем, кто живет в своих домах».
Итоги конкурса подведут 1 декабря в 11:00 по местному времени в прямом эфире на официальной странице Instagram@lazo_rb. Для этого с помощью специальной программы будет запущен генератор случайных чисел для отбора победителей сертификатов, каждому сертификату будет присвоен порядковый номер (для определения соответствующего подарка).
По условиям конкурса, сертификат будет действовать в течение 3 месяцев. Его можно передарить, но только тем, кто также вакцинировался на территории района в ноябре.