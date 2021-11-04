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Поход к стоматологу и 3 тонны угля. В Хабаровском крае объявили розыгрыш для вакцинированных

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В Хабаровском крае администрация района имени Лазо и одноименная районная больница объявили конкурс с розыгрышем призов для тех, кто прошел вакцинацию в ноябре. Об этом в Instagram 4 ноября сообщили главврач медучреждения Илья Арония и администрация муниципального образования.

В розыгрыше сертификатов могут принять участие граждане Хабаровского края и иностранцы, сделавшие прививку от COVID-19 только на территории муниципального района имени Лазо в период с 1 по 30 ноября 2021 года.

Шестерых победителей ждут призы. Одна медицинская комиссия либо услуга с правом выбора. Например, пояснил Арония, это может быть водительская медкомиссия, медкомиссия на оружие или трудоустройство на работу. Одна стоматологическая услуга, которая не входит в перечень бесплатных. Например профгигиена полости рта. Поход в парикмахерскую, абонемент в тренажерный зал, микроволновка и 3 тонны угля.

«Это на самом деле актуально у нас, — пояснил главврач. — Потому что, как правило, основная часть прививающихся — люди пожилого возраста. Это будет им помощь в хозяйстве, особенно тем, кто живет в своих домах».

Итоги конкурса подведут 1 декабря в 11:00 по местному времени в прямом эфире на официальной странице Instagram@lazo_rb. Для этого с помощью специальной программы будет запущен генератор случайных чисел для отбора победителей сертификатов, каждому сертификату будет присвоен порядковый номер (для определения соответствующего подарка).

По условиям конкурса, сертификат будет действовать в течение 3 месяцев. Его можно передарить, но только тем, кто также вакцинировался на территории района в ноябре.

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Комментарии (13)

angel of death
набор самотыков от фсин начните разыгрывать - и на вакцинацию придёт толпа извращенцев в ошейниках и кожанных штанах.... ах-ха-х =)
Хауаю
Страна даёт угля)
Савва Морозов
Как это кощунство - давать уголь в районе имени Лазо.
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