Поход к стоматологу и 3 тонны угля. В Хабаровском крае объявили розыгрыш для вакцинированных

В Хабаровском крае администрация района имени Лазо и одноименная районная больница объявили конкурс с розыгрышем призов для тех, кто прошел вакцинацию в ноябре. Об этом в Instagram 4 ноября сообщили главврач медучреждения Илья Арония и администрация муниципального образования.



В розыгрыше сертификатов могут принять участие граждане Хабаровского края и иностранцы, сделавшие прививку от COVID-19 только на территории муниципального района имени Лазо в период с 1 по 30 ноября 2021 года.

Шестерых победителей ждут призы. Одна медицинская комиссия либо услуга с правом выбора. Например, пояснил Арония, это может быть водительская медкомиссия, медкомиссия на оружие или трудоустройство на работу. Одна стоматологическая услуга, которая не входит в перечень бесплатных. Например профгигиена полости рта. Поход в парикмахерскую, абонемент в тренажерный зал, микроволновка и 3 тонны угля.