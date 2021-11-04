На юге Петербурга вор вскрыл сейф в квартире сотрудника ФГУПа и стал миллионером

Недельное отсутствие в квартире обошлось сотруднику ФГУП «Росморпорт» в три миллиона. До полиции он шел три дня.



Как стало известно «Фонтанке» 4 ноября, накануне около половины шестого вечера в полицию обратился 66-летний сотрудник ФГУПа, занимающегося управлением и обслуживанием морских путей. По предварительной информации, заявитель сообщил, что 30 октября наведался в квартиру дома на Дачном, которой владеет напополам с дочерью, и обнаружил вскрытый сейф.

По словам потерпевшего, из него попали не только деньги — 800 тысяч рублей, 25 тысяч долларов, 7 тысяч евро и 50 английских фунтов, но и юбилейные монеты, удостоверение «Ветеран труда», морской кортик.