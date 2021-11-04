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На юге Петербурга вор вскрыл сейф в квартире сотрудника ФГУПа и стал миллионером

Три миллиона в разной валюте пропали из сейфа в квартире на Дачном проспекте

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Недельное отсутствие в квартире обошлось сотруднику ФГУП «Росморпорт» в три миллиона. До полиции он шел три дня.

Как стало известно «Фонтанке» 4 ноября, накануне около половины шестого вечера в полицию обратился 66-летний сотрудник ФГУПа, занимающегося управлением и обслуживанием морских путей. По предварительной информации, заявитель сообщил, что 30 октября наведался в квартиру дома на Дачном, которой владеет напополам с дочерью, и обнаружил вскрытый сейф.

По словам потерпевшего, из него попали не только деньги — 800 тысяч рублей, 25 тысяч долларов, 7 тысяч евро и 50 английских фунтов, но и юбилейные монеты, удостоверение «Ветеран труда», морской кортик.

Сумму ущерба мужчина оценил в 3,2 млн рублей.

Квартира не была оборудована сигнализацией, но вор изрядно в ней наследил.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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Комментарии (6)

Hans-Christian
Три ляма это, надо понимать, на карманные расходы, остальное всё вложено в гособлигации, недвижимость и паевые фонды?
Не ту профессию я выбрал в семьнадцать лет, не ту...
angel of death
ничего удивительного - ведь борьба с теми, кто кинул стаканчик, кто написал оскорбительный коммент в адрес обнулёныша, кто пошутил про матрас, кто сделал селфи на фоне мимо пробегающего здания - важнее, чем борьба с реальным криминалом - ворами, убийцами, насильниками, карманниками....
265984735
Опять понаехавшие журналисты не знают город и не в силах открыть карту, чтобы познать где в Петербурге юг, а где – юго-запад.
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