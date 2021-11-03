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Два человека пострадали при столкновении легковушек в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга двое человек пострадали в ДТП

Вечером 3 ноября на пересечении Комендантского проспекта и Плесецкой улицы столкнулись две легковые машины. В аварии пострадали двое человек, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского главка.

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«В 20:15 водитель автомобиля "Шкода Рапид" при повороте налево не предоставил преимущество в движении "Тойоте Камри"», — уточнили в МВД.

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Состояние 33-летнего водителя «Шкоды» оценивают как тяжелое, пассажирки — как среднее. 26-летний водитель «Тойоты» не пострадал.

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Комментарии (6)

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Кто-то будет меньше есть. И меньше жить

Столь резкого подорожания товаров, как этой осенью, россияне не припомнят. Корреспонденты «Новой» прошлись по магазинам в разных регионах страны, картина везде одна

Овсянка, картошка, рис — самые простые продукты дорожают еженедельно. О привычно растущей в цене гречке, ставшей барометром социально-экономических бурь, и не говорим. К тому, что товары на полках не дешевеют, россияне привыкли. Но столь резкого подорожания, как этой осенью, давно не припомнить.

Особенность этого сезона: цены растут резко — на 5‒10% в неделю на некоторые позиции. Еще одна примета: дорожает все. Даже кофе в автоматах. Таблицы с мониторингом цен, которые публикуют бюро статистики, включают лишь ограниченный перечень, но и по нему видно, с какой скоростью, достойной середины 90-х, переписываются ценники.

Корреспонденты «Новой» прошлись по магазинам в разных регионах страны, картина везде одна. Население уже не беднеет, а нищает: как еще назвать семью с двумя работаю
AlBerkut
Дай угадаю, рапид - такси? 🤔
И за рулём 'предприниматель', взявший в прокат/раскат/аренду шайтан-повозку?
iayaaz
куда вы все так носитесь? и почему на улицах столько людей и автотранспорта? разве вас всех не посадили на карантин?
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