Два человека пострадали при столкновении легковушек в Приморском районе

Кто-то будет меньше есть. И меньше жить



Столь резкого подорожания товаров, как этой осенью, россияне не припомнят. Корреспонденты «Новой» прошлись по магазинам в разных регионах страны, картина везде одна



Овсянка, картошка, рис — самые простые продукты дорожают еженедельно. О привычно растущей в цене гречке, ставшей барометром социально-экономических бурь, и не говорим. К тому, что товары на полках не дешевеют, россияне привыкли. Но столь резкого подорожания, как этой осенью, давно не припомнить.



Особенность этого сезона: цены растут резко — на 5‒10% в неделю на некоторые позиции. Еще одна примета: дорожает все. Даже кофе в автоматах. Таблицы с мониторингом цен, которые публикуют бюро статистики, включают лишь ограниченный перечень, но и по нему видно, с какой скоростью, достойной середины 90-х, переписываются ценники.



Корреспонденты «Новой» прошлись по магазинам в разных регионах страны, картина везде одна. Население уже не беднеет, а нищает: как еще назвать семью с двумя работаю