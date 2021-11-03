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Сбер продает дочерние банки в нескольких странах за полмиллиарда евро

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Сбербанк Европа подписал соглашение с рядом компаний о продаже своих дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Сбера.

«Sberbank Europe AG принял решение сократить своё присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели. Сбербанк Чехия (Sberbank Czech Republic) останется во владении Sberbank Europe AG и продолжит работать по текущей бизнес-модели», — говорится в сообщении.

Общая сумма сделки составит порядка 500 миллионов евро, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного Сбером.

Совокупные активы банков, выставленных на продажу, — 7,329 млрд евро. В них входят 162 филиала, клиентская база превышает 600 тысяч юридических и физических лиц.

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Комментарии (3)

265984735
Конечно, это не внутри своей страны своих бюджетников окучивать на грабительских условиях.
тов
Значит, война все-таки будет.
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