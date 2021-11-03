Сбер продает дочерние банки в нескольких странах за полмиллиарда евро

Сбербанк Европа подписал соглашение с рядом компаний о продаже своих дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Сбера.



«Sberbank Europe AG принял решение сократить своё присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели. Сбербанк Чехия (Sberbank Czech Republic) останется во владении Sberbank Europe AG и продолжит работать по текущей бизнес-модели», — говорится в сообщении.

