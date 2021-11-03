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Глава Росздравнадзора пригрозила уголовными делами медикам-антипрививочникам

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Росздравнадзор поручает своим территориальным отделениям выявлять граждан, которые «активно распространяют заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Об указании главы ведомства Аллы Самойловой 3 ноября сообщает «Медвестник».

Особое внимание Самойлова призывает обратить на медицинских работников, пропагандирующих отказ от прививок. Их деятельность может подпадать под уголовные статьи о публичном распространении заведомо ложной информации (207.1 и 207.2 УК РФ). Информацию о таких медиках Росздравнадзор требует передавать в прокуратуру и Следственный комитет. Им может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Комментарии (38)

SERGEY111
Да уж , раздрай и расслоение на почве вакцинации распространяется в геометрической прогрессии . Думал если вдруг война то с американцами - а оказывается свои то солидную фору любому врагу дадут .
Grend
Махровым сталинизмом завоняло
XVozut
Влепите им по двушечке!
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