Глава Росздравнадзора пригрозила уголовными делами медикам-антипрививочникам

Росздравнадзор поручает своим территориальным отделениям выявлять граждан, которые «активно распространяют заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Об указании главы ведомства Аллы Самойловой 3 ноября сообщает «Медвестник».
Особое внимание Самойлова призывает обратить на медицинских работников, пропагандирующих отказ от прививок. Их деятельность может подпадать под уголовные статьи о публичном распространении заведомо ложной информации (207.1 и 207.2 УК РФ). Информацию о таких медиках Росздравнадзор требует передавать в прокуратуру и Следственный комитет. Им может грозить до пяти лет лишения свободы.