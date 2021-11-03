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В Узбекистане заблокировали соцсети. Властям это не понравилось, и ответственного отстранили

Главу Узкомнадзора отстранили за блокировку соцсетей

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Главу Узкомнадзора (Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана) Голибшера Зияева отстранили от исполнения обязанностей. Он заблокировал в государстве соцсети, и властям это не понравилось, сообщает 3 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.

В среду Узкомнадзор ограничил доступ к Telegram, Facebook, YouTube и «Одноклассникам» — из-за нарушения закона о персональных данных.

«Решением премьер-министра Абдуллы Арипова начальник Узкомнадзора Голибшер Зияев отстранён от исполнения обязанностей из-за несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям», — рассказали в правительстве.

Пресс-секретарь президента Шавката Мирзиеева заявил, что в скором времени доступ к соцсетям в стране восстановят.

«Президент проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях «Узкомнадзора», принятых по указанию правительства. Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен», — сообщил Шерзод Асадов.

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Комментарии (2)

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