В Узбекистане заблокировали соцсети. Властям это не понравилось, и ответственного отстранили

Главу Узкомнадзора (Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана) Голибшера Зияева отстранили от исполнения обязанностей. Он заблокировал в государстве соцсети, и властям это не понравилось, сообщает 3 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.



В среду Узкомнадзор ограничил доступ к Telegram, Facebook, YouTube и «Одноклассникам» — из-за нарушения закона о персональных данных.



«Решением премьер-министра Абдуллы Арипова начальник Узкомнадзора Голибшер Зияев отстранён от исполнения обязанностей из-за несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям», — рассказали в правительстве.

