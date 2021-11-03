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Общественная палата РФ запустила горячую линию, где можно пожаловаться на фейк про коронавирус

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Рабочая группа Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета решила запустить горячую онлайн-линию «АнтиФейкКовид». Колл-центр будет работать для повышения эффективности противодействия фейкам о коронавирусе.

«Фейки различны по происхождению, форме и содержанию, однако все они негативно отражаются на информационном поле, эмоциональной сфере граждан. Кроме того, фейки являются причиной реальных потерь — здоровья и жизни десятков тысяч людей, которые под их воздействием отказываются от вакцинации или медицинской помощи, необходимых мер профилактики, поддаются панике и иррациональным страхам», — заявил 3 ноября руководитель рабочей группы Александр Малькевич, его процитировало РИА Новости.

Помочь в борьбе с недостоверной информацией сможет любой желающий — достаточно будет оставить на сайте ОП РФ сообщение о замеченных неточностях. Всю информацию проверят, а также дадут квалифицированные разъяснения.

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