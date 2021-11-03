Бездомных Петербурга и Москвы обучат маркетингу и веб-дизайну

В проекте смогут принять участие бывшие и нынешние подопечные «Ночлежки». Программа обучения рассчитана на срок от трех до шести месяцев. Перед началом обучения клиенты благотворительной организации смогут пройти консультацию у специалиста по профориентации. А по окончании и получении диплома бездомным помогут составить резюме и подготовиться к собеседованиям.

В Петербурге и Москве бездомных будут бесплатно обучать маркетингу и веб-дизайну. Курсы организовали петербургская благотворительная организация «Ночлежка» и одна из образовательных платформ.

По словам организаторов проекта, количество бездомных в России выросло. Связано, в частности, это с тем, что многие потеряли работу во время пандемии коронавируса, поскольку часть офлайн-профессий, которые ранее были востребованными, утратили свою ценность или полностью перешли в онлайн.



Как рассказала пресс-секретарь «Ночлежки» Нина Абросимова, у 12% бездомных людей, которые обращаются в консультационную службу организации, есть высшее или неполное высшее образование, еще у 60% — среднее или среднее профессиональное. При этом трудоустроиться они не могут. Благодаря проекту подопечные «Ночлежки» смогут освоить востребованные профессии и получить новую работу.



«Многие работодатели не хотят связываться с кандидатом без регистрации. А сам человек занят выживанием на улице. Мы рады, что клиенты будут проходить курсы, и думаем, что теперь у бездомных людей будет больше возможностей вернуться к обычной жизни», — отметила Абросимова.

