Роспотребнадзор продлил действие правил работы учебных заведений в пандемию до 2024 года

Роспотребнадзор решил продлить действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных учреждений в условиях пандемии коронавируса до 1 января 2024 года. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) <…> [продлить до 1 января 2024 года]», — говорится в документе, опубликованном 3 ноября.
Постановление вступает в силу 4 ноября.