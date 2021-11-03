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Роспотребнадзор продлил действие правил работы учебных заведений в пандемию до 2024 года

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Роспотребнадзор решил продлить действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных учреждений в условиях пандемии коронавируса до 1 января 2024 года. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) <…> [продлить до 1 января 2024 года]», — говорится в документе, опубликованном 3 ноября.

Постановление вступает в силу 4 ноября.

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Комментарии (2)

guess
По плану Шваба, к 2030 очное образование останется только для супербогатых. Остальное стадо - на вакцинах и онлайн обучении) Всем удачи. Вы сами это выбрали)
angel of death
бесполезное ведомство, нужно его расформировать... вместе со фсин...
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