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«Сходить в туалет получалось только у товарищей с железными нервами». После Хэллоуина из петербургской квартиры изгоняли прыгуна с клювом

Петербурженка выскочила из ванной, испугавшись подозрительных звуков под потолком

История с хэллоуинским настроением произошла в Калининском районе Петербурга. Жители многоэтажки целую ночь гадали, кто же прячется у них в ванной под потолком. Ждали крысу, но незваный гость оказался с крыльями.

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Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Екатерина 3 ноября, накануне она пошла в душ в своей квартире на Гражданском проспекте. Сначала послышался шорох в вентиляции, потом источник шума перебрался под реечный потолок. Казалось, что там кто-то прыгает и шуршит проводами. Екатерина испугалась и ретировалась из ванной, позвала на подмогу мужа. Он тоже зафиксировал подозрительный шум.

«Пользование такими важными для жизни помещениями оказалось под вопросом, спокойно сходить в туалет и помыться выходило только у товарищей с железными нервами. Мы решили, что это скорее всего крыса залезла из вентиляции, и надеялись, что она уйдёт сама. Были версии, что это сбежавший у соседей гигантский паук или таракан-людоед, но они были отметены, как сеющие панику в наших рядах», — отметила Екатерина.

Переждав ночь, хозяева квартиры обратились в компании, специализирующиеся на отлове грызунов. Там посоветовали разложить в отверстия для ламп «безопасный яд, поев которого крысе тут же захочется на свежий воздух, и она уйдёт умирать вдаль».

«В то же время мы случайно увидели промелькнувшее перо в решётке вентиляции, да и двигался зверь не как крыса, прыжками, да ещё и стал почирикивать, наверное, от безнадёжности положения. Тогда мы решили взломать потолок и посмотреть, кто оттуда высунется — милая бедная птичка или сумасшедшая крыса, бегающая два дня кругами под потолком. Двух детей предварительно отправили в комнату, чтобы остались живые свидетели, и взломали одну рейку. Через несколько минут оттуда, к нашему счастью и облегчению, показался клюв, потом целая птичья головка», — отметила Екатерина.

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Воробья выловили и отпустили на волю через окно. По словам петербурженки, улетел он «довольно бодро».

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Комментарии (3)

AlBerkut
Им бы в Австралию что ли слетать...
Там из живности в дом может что угодно, точнее кто угодно, из местных обителей забраться...
И милый такой паучок (размером с пачку сигарет, ну и слегка ядовитый), а то и мимимишный такой тайпанчик...
Кто не знает - загуглите, что за зверь такой тайпан (их всего вроде как два вида), и какие они мимими😉😎
Да, кстати, шума от этих гостей не будет, ну разве что от хозяев, когда гостей встретят, но в случае с тайпаном совсем ненадолго😎

Да, второй внешне реально мимими, но только на фото/видео, в живую тут 💀
Денеб
Так нахолуинились, что воробья за нечистую силу приняли.... :)))
266409471
какой пугливый народ стал😁
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