«Сходить в туалет получалось только у товарищей с железными нервами». После Хэллоуина из петербургской квартиры изгоняли прыгуна с клювом

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Екатерина 3 ноября, накануне она пошла в душ в своей квартире на Гражданском проспекте. Сначала послышался шорох в вентиляции, потом источник шума перебрался под реечный потолок. Казалось, что там кто-то прыгает и шуршит проводами. Екатерина испугалась и ретировалась из ванной, позвала на подмогу мужа. Он тоже зафиксировал подозрительный шум.



«Пользование такими важными для жизни помещениями оказалось под вопросом, спокойно сходить в туалет и помыться выходило только у товарищей с железными нервами. Мы решили, что это скорее всего крыса залезла из вентиляции, и надеялись, что она уйдёт сама. Были версии, что это сбежавший у соседей гигантский паук или таракан-людоед, но они были отметены, как сеющие панику в наших рядах», — отметила Екатерина.

