«Сходить в туалет получалось только у товарищей с железными нервами». После Хэллоуина из петербургской квартиры изгоняли прыгуна с клювом

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Екатерина 3 ноября, накануне она пошла в душ в своей квартире на Гражданском проспекте. Сначала послышался шорох в вентиляции, потом источник шума перебрался под реечный потолок. Казалось, что там кто-то прыгает и шуршит проводами. Екатерина испугалась и ретировалась из ванной, позвала на подмогу мужа. Он тоже зафиксировал подозрительный шум.
«Пользование такими важными для жизни помещениями оказалось под вопросом, спокойно сходить в туалет и помыться выходило только у товарищей с железными нервами. Мы решили, что это скорее всего крыса залезла из вентиляции, и надеялись, что она уйдёт сама. Были версии, что это сбежавший у соседей гигантский паук или таракан-людоед, но они были отметены, как сеющие панику в наших рядах», — отметила Екатерина.
Переждав ночь, хозяева квартиры обратились в компании, специализирующиеся на отлове грызунов. Там посоветовали разложить в отверстия для ламп «безопасный яд, поев которого крысе тут же захочется на свежий воздух, и она уйдёт умирать вдаль».
«В то же время мы случайно увидели промелькнувшее перо в решётке вентиляции, да и двигался зверь не как крыса, прыжками, да ещё и стал почирикивать, наверное, от безнадёжности положения. Тогда мы решили взломать потолок и посмотреть, кто оттуда высунется — милая бедная птичка или сумасшедшая крыса, бегающая два дня кругами под потолком. Двух детей предварительно отправили в комнату, чтобы остались живые свидетели, и взломали одну рейку. Через несколько минут оттуда, к нашему счастью и облегчению, показался клюв, потом целая птичья головка», — отметила Екатерина.
Воробья выловили и отпустили на волю через окно. По словам петербурженки, улетел он «довольно бодро».