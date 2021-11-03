Житель Петербурга задержан за расправу над собакой. Щенка зарубили топором

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу 3 ноября, подозреваемого по уголовному делу о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ) задержали накануне в Ленобласти. Им оказался 32-летний житель Петербурга. По версии следствия, 19 октября он находился на улице Дружбы в Токсово, где насмерть зарубил собаку на глазах у соседей.



По словам одной из свидетельниц, топором по голове били щенка, который недавно прижился на цепи в одном из дворов и был дружелюбен только к хозяину. Порталу 47news она рассказала, что собаку под женские крики из окна убивал гость мужчины. Соседка написала заявление в полицию 28 октября.

