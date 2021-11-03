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Житель Петербурга задержан за расправу над собакой. Щенка зарубили топором

Задержан подозреваемый в убийстве собаки в Токсово

Полиция нашла предполагаемого живодёра, который топором под крики женщины расправлялся со щенком во Всеволожском районе Ленинградской области.

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Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу 3 ноября, подозреваемого по уголовному делу о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ) задержали накануне в Ленобласти. Им оказался 32-летний житель Петербурга. По версии следствия, 19 октября он находился на улице Дружбы в Токсово, где насмерть зарубил собаку на глазах у соседей.

По словам одной из свидетельниц, топором по голове били щенка, который недавно прижился на цепи в одном из дворов и был дружелюбен только к хозяину. Порталу 47news она рассказала, что собаку под женские крики из окна убивал гость мужчины. Соседка написала заявление в полицию 28 октября.

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Комментарии (14)

Dim22
Этот добрый человечек
Заказал себе медаль:
"Мне зарезанных овечек
И барашков очень жаль".
Но известно, у медали
Есть другая сторона
И на ней мы прочитали
Роковые письмена:
"Не нужна мне кровь овечья,
А нужна мне человечья". ( "Правда", 1941, № 221, 11 августа С.Я. Маршак )
Алик-1
Ожидаю новости: арестована бабка за утопление котят, задержан мужик - зарезал корову. Собаку в деревне могли ликвидировать за то, что спать мешает. И всем было пофиг, включая детей. А сегодня это уголовка. Городские барышни в обмороке.
lamer
Интересный слог. Мужчина пришел на свидание к мужчине и зарубил топором его собакена, а чего тогда женщина орала, от разбитых надежд?
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