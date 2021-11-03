Криминолог расскажет, как семейный быт влияет на преступления

Как говорят исследователи, брак в основном удерживает людей от совершения повторных преступлений, «но есть нюансы». Подробности узнаем 9 ноября в лектории «Новой Голландии» у научного сотрудника Института проблем правоприменения ЕУСПб Владимира Кудрявцева. Бесплатно, 18+
По данным МВД, за период 2016–2018 годов число тяжких и особо тяжких преступлений в семейно-бытовых отношениях не превышало 4 тысячи (в девяностые звучала цифра «14 тысяч»). Это и убийства, и тяжкие телесные. И как комментировало МВД, наблюдалась тенденция к снижению. Если смотреть на число насильственных преступлений в семьях вообще (туда входит, к примеру, и психическое насилие, угрозы), то до 2016 года их становилось все больше, доросло 65,5 тысячи — а потом вдруг резко сократилось почти на 30 тысяч. Правда, это всего лишь пример того, «как считать»: в 2017-м Госдума перевела физическое воздействие при семейных конфликтах из преступлений в правонарушения, из «уголовки» в «административку». Но только если это не повторное нарушение. Удерживает ли это обстоятельство от рецидивов? Удерживает ли от повторных преступлений не в семье, а вообще?
О том, «Что объединяет женитьбу, ножи и рецидивизм?» (так лекция называется), и о нюансах статистики узнаем 9 ноября в «Новой Голландии» (регистрация на сайте). Будет запись лекции на ютуб-канале «Новой Голландии». Начало в 19:30.
Александра Шеромова