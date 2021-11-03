В МВД показали, как стритрейсеры теряют своих в Петербурге. После уголовного дела они попытались взять реванш

Три человека задержаны, ещё десять получили административные протоколы после ночных гонок в Петербурге. Уголовное преследование подстегнуло прибавить скорости, но добиться реванша на том же маршруте не вышло.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 3 ноября, после заезда в районе дамбы, который лёг в основу дела по статье 267.1 УК РФ, полицейские задержали трёх водителей, их машины стоят на площадке УМВД по Приморскому району. Ещё четверо получили протоколы за управление неисправным автомобилем и езду без страховки.
mvdmedia.ru
О гонщиках полицейским в понедельник ночью рассказал очевидец. Стритрейсеры превышали скорость на КАД в сторону Кронштадта, несколько машин перекрыли въезд на дамбу со стороны Приморского шоссе.
В МВД сообщили, что в ночь на среду любителей прокатиться с ветерком ловили там же.
«Сегодня ночью стритрейсеры попытались повторить заезд по кольцевой автомобильной дороге, причем скорость движения автомобилей достигала отметки в 300 км/ч. Шесть транспортных средств были остановлены полицейскими. В отношении водителей также составлены протоколы об административных правонарушениях», — рассказала представитель ведомства. Полицейские выясняют, не было ли их среди нарушителей во время прошлых гонок.