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В МВД показали, как стритрейсеры теряют своих в Петербурге. После уголовного дела они попытались взять реванш

Трое стритрейсеров задержаны по делу о перекрытии дамбы в Петербурге

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Три человека задержаны, ещё десять получили административные протоколы после ночных гонок в Петербурге. Уголовное преследование подстегнуло прибавить скорости, но добиться реванша на том же маршруте не вышло.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 3 ноября, после заезда в районе дамбы, который лёг в основу дела по статье 267.1 УК РФ, полицейские задержали трёх водителей, их машины стоят на площадке УМВД по Приморскому району. Ещё четверо получили протоколы за управление неисправным автомобилем и езду без страховки.

mvdmedia.ru

О гонщиках полицейским в понедельник ночью рассказал очевидец. Стритрейсеры превышали скорость на КАД в сторону Кронштадта, несколько машин перекрыли въезд на дамбу со стороны Приморского шоссе.

В МВД сообщили, что в ночь на среду любителей прокатиться с ветерком ловили там же.

«Сегодня ночью стритрейсеры попытались повторить заезд по кольцевой автомобильной дороге, причем скорость движения автомобилей достигала отметки в 300 км/ч. Шесть транспортных средств были остановлены полицейскими. В отношении водителей также составлены протоколы об административных правонарушениях», — рассказала представитель ведомства. Полицейские выясняют, не было ли их среди нарушителей во время прошлых гонок.

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Комментарии (4)

Avs7153
А не было ли у них умысла на теракт?
мухомор
В ОГИБДД уже только лентяи работают с лишним весом.
У них сообщение о перекрытие дороги общего пользования. ст.267 ч.1УК РФ на минуточку.
они поехали ловить негодяев через сутки.
норм реакция.
Жаконин
Ой, езда без страховки, ужо им зададут. И как строго по закону замазывают лица, не потому ли, что это детки полицейских и бандитов?
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