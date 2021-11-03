Росгвардеец из Петербурга завоевал золото на чемпионате мира по спортивной борьбе

Как сообщили в пресс-службе ведомства 3 ноября, петербуржец одержал победу в схватке с Давидом Лосончши из Венгрии в весовой категории 87 кг. Спортсмен в пятый раз в своей карьере выиграл соревнования такого масштаба.

Старший инструктор по физической подготовке и спорту Северо-Западного округа Росгвардии прапорщик Александр Комаров завоевал золотую медаль на первенстве мира в столице Сербии.

В первом раунде Комаров добился отрыва в семь баллов, второй он завершил досрочно со счетом 9:0.



Александр Комаров родился в 1999 году в Петербурге, сейчас он проходит военную службу в Северо-Западном округе Росгвардии. Петербуржец занимается борьбой в греко-римском стиле.

