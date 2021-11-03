Восемь баров и компьютерный клуб попались на работе в локдаун. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей

Комитет по контролю за имуществом и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга проверили, как бизнес соблюдает коронавирусные ограничения во время нерабочих дней.



Как сообщили 3 ноября в пресс-службе Смольного, дневные рейды были проведены на территории Московского, Кировского, Выборгского, Невского, Калининского и Красногвардейского районов. Всего проверено 46 объектов торговли, 7 точек общепита и 10 организаций по предоставлению услуг.



В восьми из 63 проверенных объектов выявлены нарушения — в том числе отсутствие QR-кода по фактическому адресу деятельности и средств индивидуальной защиты у сотрудников, отсутствие в непродовольственных магазинах товаров первой необходимости.

