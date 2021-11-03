Восемь баров и компьютерный клуб попались на работе в локдаун. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей

Комитет по контролю за имуществом и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга проверили, как бизнес соблюдает коронавирусные ограничения во время нерабочих дней.
Как сообщили 3 ноября в пресс-службе Смольного, дневные рейды были проведены на территории Московского, Кировского, Выборгского, Невского, Калининского и Красногвардейского районов. Всего проверено 46 объектов торговли, 7 точек общепита и 10 организаций по предоставлению услуг.
В восьми из 63 проверенных объектов выявлены нарушения — в том числе отсутствие QR-кода по фактическому адресу деятельности и средств индивидуальной защиты у сотрудников, отсутствие в непродовольственных магазинах товаров первой необходимости.
В ночное время сотрудники комитетов проверили более 70 заведений общепита в Центральном, Московском и Приморском районах. Не ограничили деятельность и продолжили принимать посетителей 11 организаций в сфере общественного питания и досуга.
По информации «Фонтанки», среди них компьютерный клуб Midas Cyber Lounge на Фермском шоссе, кафе «Ош СИТИ» на Московском пр., ресторан «Мапуче» на ул. Некрасова, бар «Викинг» на ул. Жуковского, бар «Угрюмочная» на Владимирском пр., бары «Трудовые будни» и Noir на ул. Рубинштейна, также бар AL CAPONE на ул. Жуковского и «УЕ!БАР» на ул. Восстания. Последние два заведения были уличены в нарушениях повторно.
В отношении организаций-нарушителей составлены протоколы. На них будет наложен штраф — до трехсот тысяч рублей на юридическое лицо.