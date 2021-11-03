Архитектор проекта на Охтинском мысе: «Пандемия ускорила децентрализацию городов»

Пандемия влияет на наше мышление и в градостроительном вопросе. Об этом заявил японский архитектор Фади Джабри на прошедшей в Петербурге конференции «In the City», организованной фондом «Родные города» и КБ «Стрелка».



Один из авторов проекта пространства «Газпром нефти» на Охтинском мысе считает, что пандемия усилила желание создавать большие проекты, которые могут стать новыми центрами притяжения в городах. «Тема децентрализации существовала всегда, пандемия же ускорила этот процесс», — заявил Фади Джабри.

