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Дворцовый мост подсветят по-праздничному. Любоваться можно будет от заката до рассвета

В Петербурге включат праздничную подсветку 4 ноября

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День народного единства добавит красок открыточным видам Петербурга. От заката до рассвета сиять триколором будут Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.

Как сообщили в Смольном, 4 ноября «Ленсвет» включит иллюминацию в цветах российского флага с заходом солнца, в 16:55. Один из пролетов Дворцового моста будет белым, другой «окрасят» в синий, третий — в красный цвет. Так же подсветят чугунные опоры фонарей на трех участках Большого проспекта П. С. Но если на Петроградской стороне для этого используют сотню светильников, то на Дворцовом — в шесть раз больше.

«Триколор на Дворцовом мосту будет виден с Троицкого и Благовещенского мостов, центральных городских набережных», — подсказывают точки обзора в Смольном. Подсветка будет работать до утра 5 ноября, отключить её планируют в 8:25.

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