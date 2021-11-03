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В Петербурге в разгар нерабочих дней госпитализируют по 500 человек в сутки

Госпитализация с коронавирусом и пневмониями в Петербурге остается на высоком уровне, несмотря на нерабочие дни, объявленные Смольным.

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Как говорится в эпидемиологической справке от 3 ноября, за минувшие сутки в больницы Петербурга были доставлены 507 новых пациентов. Всего в городских коронавирусных стационарах лежат 7 973 человека. 745 — в реанимации, а 365 подключены к ИВЛ. 38 785 человек находится на амбулаторном лечении.

За минувшие сутки были первично вакцинированы 16 200 горожан. Закончили цикл еще 6 055. Всего с начала кампании в Петербурге полностью привиты 1,91 млн жителей. В запасе еще 779 тысяч доз.

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Комментарии (13)

Irina_5e4cd1c135939
Да главное у нас что? Всех отвакцинировать. Провести эксперимент века и потом посмотреть что из этого выйдет. А то что болеют и те кто уже трижды вакцинировался, это так, издержки. И о том что привитые граждане могут болеть очень тяжело а непривитые не заражаться у нас почему-то предпочитают не говорить. Почему? Да потому как "светлые умы" не могут объяснить сего явления.
Одного точно удалось с успехом добиться.
Мы разделены на два лагеря. Тех кто верит что прививка поможет и тех кто в этом сильно сомневается.
Igorius
У нас на другой планете не только Смольный, как кто-то тут предположил, а всё правительство. Для чего вообще развернута эта яростная борьба с ресторанами, кафе и фитнесами? Я так понимаю, просто для того, чтобы убить мелкий бизнес и превратить наконец всех в бюджетников-иждивенцев. Поскольку если о противоэпидемических мерах говорить, то забитое в часы пик метро кроет все ваши "меры" как бык овцу. А в метро ещё и заботливо интервал между поездами увеличили похоже. Если кто-то до сих пор удивляется, почему не работают объявленные "меры по борьбе", то мне уже даже не ясно, плакать или смеяться с этого человека....
maksmar555
Чем больше привитых, тем больше заболевших. Чудеса!
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