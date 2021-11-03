Как говорится в эпидемиологической справке от 3 ноября, за минувшие сутки в больницы Петербурга были доставлены 507 новых пациентов. Всего в городских коронавирусных стационарах лежат
За минувшие сутки были первично вакцинированы
В Петербурге в разгар нерабочих дней госпитализируют по 500 человек в сутки
Госпитализация с коронавирусом и пневмониями в Петербурге остается на высоком уровне, несмотря на нерабочие дни, объявленные Смольным.
Как говорится в эпидемиологической справке от 3 ноября, за минувшие сутки в больницы Петербурга были доставлены 507 новых пациентов. Всего в городских коронавирусных стационарах лежат
За минувшие сутки были первично вакцинированы
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