В Петербурге в разгар нерабочих дней госпитализируют по 500 человек в сутки

Как говорится в эпидемиологической справке от 3 ноября, за минувшие сутки в больницы Петербурга были доставлены 507 новых пациентов. Всего в городских коронавирусных стационарах лежат 7 973 человека. 745 — в реанимации, а 365 подключены к ИВЛ. 38 785 человек находится на амбулаторном лечении.



За минувшие сутки были первично вакцинированы 16 200 горожан. Закончили цикл еще 6 055 . Всего с начала кампании в Петербурге полностью привиты 1,91 млн жителей. В запасе еще 779 тысяч доз.

