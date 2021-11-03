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Юный наркоман катал друзей и въехал в дом. Выжили не все

Подросток погиб в ДТП с домом в Приморском крае

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Компания молодёжи разбилась на машине в Приморском крае. Один подросток погиб, его приятели в больнице.

Как сообщает 3 ноября региональное УМВД, в селе Ильинка автомобиль Honda Insight въехал в стену жилого дома. Как оказалось, за рулём находился 17-летний парень без водительских прав, на пассажирских сиденьях — трое несовершеннолетних и 19-летний молодой человек.

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15-летний пассажир скончался. Водитель, а также пассажиры в возрасте 14, 15 и 19 лет госпитализированы.

Автомобиль числится в розыске. А водитель, по предварительной информации, находился в состоянии наркотического опьянения. Полиция назначила ряд исследований.

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Комментарии (1)

Михаил Петров-Водкин
Так будущие города-миллионники лишаются своих будущих горожан.
В правительстве решили создать первый город-миллионник на Дальнем Востоке — для этого планируют объединить Владивосток с Артёмом и построить между ними новый город-спутник.
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