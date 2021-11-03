Юный наркоман катал друзей и въехал в дом. Выжили не все

Компания молодёжи разбилась на машине в Приморском крае. Один подросток погиб, его приятели в больнице.
Как сообщает 3 ноября региональное УМВД, в селе Ильинка автомобиль Honda Insight въехал в стену жилого дома. Как оказалось, за рулём находился 17-летний парень без водительских прав, на пассажирских сиденьях — трое несовершеннолетних и 19-летний молодой человек.
15-летний пассажир скончался. Водитель, а также пассажиры в возрасте 14, 15 и 19 лет госпитализированы.
Автомобиль числится в розыске. А водитель, по предварительной информации, находился в состоянии наркотического опьянения. Полиция назначила ряд исследований.