Архитектор-купчинист объяснит, почему Купчино — «имя нарицательное»

В деревне Купчино, судя по старым картам, было две улицы. Сейчас район Купчино — один из самых больших «спальных» в городе. Почему в отечественной урбанистике его городской ландшафт стал синонимом безнадеги и так ли все безнадежно, обсудим в лектории «Новой Голландии» 8 ноября. Бесплатно, 18+

Сейчас и не представить, каким было Купчино еще в начале 1960-х: поля и выгоны для скота. Зато очень хорошо можно себе представить, каким оно становилось к середине 1960-х. Даже особо стараться не надо: тогдашние хрущевки-пятиэтажки живы и сейчас, как и чуть более поздние девятиэтажные «панельки». Правда, в девяностых появились конструктивизм и неоготика, но не в таком объеме, чтобы изменить имидж района. Местное руководство и бизнес предпринимали попытки: то Аллею блогеров придумают (она не продержалась), то духи «Воздух. Купчино» презентуют (но у покупателей, видимо, первой ассоциацией были не яблони с вишнями в период цветения, а что-то другое).

